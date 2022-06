iOS 16 permet de supprimer plus d'apps natives (Horloge, Santé et Localiser)

Alban Martin

Apple donne aux utilisateurs encore plus de contrôle sur les applications intégrées à l'iPhone et à l'iPad. En effet, la première bêta d'iOS 16 permet aux utilisateurs de désinstaller encore plus d'applications par défaut qui sont préinstallées sur votre appareil. Les utilisateurs peuvent désormais, s'ils le souhaitent, désinstaller les apps Localiser, Santé et Horloge. Idem sur iPadOS 16.

Faites encore plus de place sur votre iPhone

Si les fonctionnalités que l'on peut perdre en supprimant Horloge et Santé sont plutôt évidentes, en revanche désinstaller l'application Localiser ne semble pas désactiver les capacités intégrées de suivi de l'appareil ou de ceux associés à votre compte. En effet, quand on tente de supprimer celle qui s'appelle Find My en anglais, le système avertit l'utilisateur que les personnes, les appareils ou les éléments associés à son identifiant Apple seront toujours présents après la désinstallation de l'application et que les utilisateurs peuvent toujours gérer ces options dans l'application Réglages.

Cependant, comme vous pouvez vous y attendre, vous ne pourrez pas localiser vos appareils et accessoires comme les AirTags sans avoir installé l'application. Les applications supprimées d'iOS peuvent être réinstallées à tout moment via l'App Store. Il ne reste plus que quelques applications Apple natives qui ne peuvent pas être désinstallées, comme Téléphone, Safari, Messages et l'App Store. Avec les différentes batailles juridiques en cours, on imagine que Safari ne fera pas long feu...



Il y a maintenant une myriade d'applications Apple par défaut qui peuvent être désinstallées de l'iPhone, notamment les applications Mail, Calendrier, Notes, Musique, Plans, Rappels ou encore Podcasts. Pour mémoire, cela a commencé avec iOS 10.