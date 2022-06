iOS 16 permet de contourner les CAPTCHA sur les apps et les sites web !

"Appuyez sur les images qui contiennent un vélo", "saisissez aB3kOazn dans le champ ci-dessous"... Les CAPTCHA sont devenus aujourd'hui l'un des pires fardeaux pendant notre navigation sur internet ou dans une application mobile/tablette. Apple a pensé à soutenir ses utilisateurs qui font face régulièrement à ces vérifications pour voir si nous sommes bien humains.

Les CAPTCHA avec iOS 16

Avec plus de 200 nouveautés qui vont arriver dans iOS 16, il était évident qu'Apple ajoute diverses améliorations qui rendront notre expérience sur internet et dans les applications plus agréable et confortable. Les utilisateurs iPhone qui installeront iOS 16 pourront contourner les CAPTCHA sur certains sites web et apps iOS, toutefois certaines conditions devront être respectées pour que cela soit possible...

Les conditions côté utilisateur

Pour contourner les CAPTCHA, il faudra dans un premier que vous activiez la nouvelle fonctionnalité dans les réglages de votre iPhone (si ce n'est pas déjà fait).

Pour cela, voici le chemin à suivre :

Ouvrez Réglages Accédez à Identifiant Apple (en tête de page où il y a votre nom et prénom) Mot de passe et sécurité Puis Vérification automatique (il faudra que cette fonction soit activée)

Apple a expliqué lors de la WWDC 2022 (aux développeurs qui découvraient les coulisses de cette nouveauté) qu'iCloud aura une mission particulière, celle de vérifier en arrière-plan votre Apple ID ainsi que votre appareil. Apple communiquera après au service tiers que c'est bien vous qui êtes derrière l'appareil et qu'il ne s'agit pas d'un "robot".

Les conditions côté site web/application

Le contournement du CAPTCHA ne pourra se faire qu'avec la coopération du site web ou de l'application iOS qui héberge cette procédure de vérification de l'utilisateur.

En effet, le site ou l'app doit intégrer le système d'Apple, celui-ci consiste à présenter un "jeton privé" qui n'associera aucune donnée personnelle vous appartenant.

Le principe est simple, iCloud contrôle votre appareil + votre Apple ID, transmet l'information que vous êtes bien humain en créant un jeton privé qui sera immédiatement fourni au site. Celui-ci après s'occupe de vous faire passer à l'étape suivante.

Tout cela se déroule en moins de 3 secondes !



Cela devrait permettre d'améliorer l'expérience utilisateur lors de la création d'un compte, l'accès à un service... Les possibilités sont nombreuses.

Où pourrait-on retrouver cette compatibilité CAPTCHA/iOS 16 ?

Aujourd'hui, les CAPTCHA sont très utilisés sur les sites de téléchargements illégaux, les sites de streaming... Évidemment, il y a peu de chance que de petits sites qui recensent ou hébergent des contenus piratés proposent le contournement du CAPTCHA pour les utilisateurs iOS 16.



En réalité, cette nouveauté devrait essentiellement se déployer sur les sites et applications populaires. On a appris récemment que Cloudfare et Fastly ont déjà annoncé être intéressés de prendre en charge les jetons d'accès privé d'iOS 16, ce qui évitera à leurs visiteurs de saisir à chaque fois un CAPTCHA.

D'autres sites et apps devraient suivre le mouvement, surtout que cela est gratuit et devrait faire plaisir aux utilisateurs sous iOS 16 !



À noter que le contournement des CAPTCHA est une fonctionnalité qui sera disponible exclusivement sur iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura.