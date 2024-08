Disney+ fait la chasse aux mots de passe partagés (màj)

Après Netflix, c'est au tour de Disney+ de faire l'objet de partir en chasse des clients qui partagent leur mot de passe, que ce soit pour le service de Mickey ou Hulu, autre propriété du géant américain. Si le Canada avait été le premier à inauguré la politique de répression, cette fois ce sont les américains qui commencent à recevoir un courriel pour leur annoncer les nouvelles conditions générales, qui comprennent notamment des restrictions sur le partage des mots de passe en famille.



Disney a confirmé l'extension de sa nouvelle règle à tous les clients d'ici juin 2024.

Disney+ la joue comme Netflix

Voilà qui ne devrait pas ravir les clients par ricochet, en particulier les jeunes actifs. Il s'agit d'un moyen relativement courant d'économiser de l'argent, souvent en récupérant les identifiants de leurs parents ou d'un ami. Mais ce surplus de clients n'est pas du goût des plateformes qui y voient surtout une perte de revenus. Les contenus sont plus visionnés certes, mais chaque compte partagé est un abonnement potentiel en moins.

Netflix a lancé le projet il y a un an, en échelonnant également l'extension de la nouvelle politique à différents pays. La France a été concernée à l'été 2023, après des tests ayant eu lieu six mois plus tôt.

Un compte Netflix est réservé à l'usage d'un seul foyer. Tous les membres de ce foyer peuvent utiliser Netflix où qu'ils soient - à la maison, en déplacement, en vacances - et profiter de nouvelles fonctionnalités telles que le transfert de profil et la gestion des accès et des appareils.

Disney+ passe donc également à la vitesse supérieure, en ciblant les comptes américains qui utilisent le service dans différents lieux géographiques.

Nous ajoutons des limitations sur le partage de votre compte en dehors de votre foyer et nous expliquons comment nous pouvons évaluer votre respect de ces limitations.

Comme vu sur Reddit, la société a révisé ses conditions d'utilisation pour interdire explicitement le partage de mots de passe en dehors de "votre résidence personnelle principale", et elle a commencé à informer ses abonnés qu'ils devront s'y conformer d'ici le 14 mars 2024.

Comment Disney surveille le partage de compte

Le contrôle de l'adresse IP est un moyen pour les entreprises de vérifier si les utilisateurs se connectent à partir de plusieurs endroits, la plupart d'entre elles cherchant à détecter et à bloquer l'utilisation des services VPN.



Mais d'autres signaux sont utilisés, comme l'utilisation d'un même compte en même temps à deux endroits différents.



Si nous ne savons pas tout, Netflix a indiqué être souple pour que les clients puissent utiliser le service en vacances. Il suffit que le compte soit utilisé au moins une fois par mois à l'adresse principale.

