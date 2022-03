40% des clients Apple prévoient d'acheter un iPhone SE 3

iPhone

Alban Martin

4



Alors qu'Apple tiendra demain son premier événement de l'année, les clients semblent très intéressés par le potentiel nouvel iPhone SE 3 qui devrait être présenté aux côtés de l'iPad Air 5 et des Mac M2. Une enquête montre que 40 % des utilisateurs d'iPhone prévoient d'acheter cet iPhone SE de troisième génération pour eux-mêmes, comme appareil principal, comme téléphone d'appoint ou même pour faire un cadeau à quelqu'un.

Un fort intérêt pour l'iPhone 2022 le moins cher

Selon une enquête sur les intentions d'achat réalisée par SellCell auprès de 2549 utilisateurs d'iPhone, 40 % d'entre eux prévoient d'acheter le nouvel iPhone SE 3 qu'Apple présentera demain.

D'après cette enquête, 24 % des utilisateurs d'iPhone achèteront l'iPhone SE 2022 comme appareil principal, et 16 % des personnes interrogées prendront ce téléphone comme appareil supplémentaire ou pour faire un cadeau.



Lorsqu'on pose la question de la reprise d'un ancien modèle, les utilisateurs de l'iPhone 11 sont en tête, ce groupe représentant 11,5 % des intentions de passer à l'iPhone SE 3.



Les arguments en faveur de l'achat de ce nouveau téléphone sont le prix bas (29,4 %), la mise à niveau d'un ancien appareil (25,5 %), les capacités 5G (15,2 %), le format compact (11,3 %) et le bouton Touch ID (6,7 %).



Parmi ceux qui n'ont pas l'intention d'effectuer une mise à niveau, 66,2 % déclarent être toujours satisfaits de leur modèle d'iPhone actuel, 9,3 % attendent le lancement du nouvel iPhone 14, 4,1 % disent qu'il est trop petit et 3,0 % qu'il n'est pas assez haut de gamme.

Il y a quelques mois, un analyste a déclaré que ce prochain téléphone pourrait transformer un milliard d'utilisateurs Android en client Apple grâce au support de la 5G. Pour cette génération, sans changement de design, ses capacités 5G, le processeur A15 Bionic, et un prix bas pourraient suffire à attirer des millions et des millions de nouveaux clients. Les autres, attendront le keynote de septembre avec les iPhone 14 et iPhone 14 Pro.



Avez-vous l'intention d'acheter l'iPhone SE 3 ? Si oui, pourquoi ?