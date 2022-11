L’iPhone 14 Pro sera aussi dur à trouver à Noël que la PS5

Le confinement de la plus grande usine chinoise d'iPhone, propriété de Foxconn, aura un impact important sur les expéditions, estime JP Morgan, mais le coût total ne sera pas connu avant que l'installation ne retrouve une production normale.



L'usine d'assemblage de Foxconn à Zhengzhou, doit faire face aux règles gouvernementales strictes entourant une épidémie de COVID. La politique ubuesque de la Chine face au virus continue de provoquer de gros problèmes d’approvisionnement.



L'impact sur la production de l'usine, le plus grand producteur d'iPhones pour Apple, a conduit la société à communiquer officiellement à ce sujet, et les analystes viennent confirmer la situation.

Une perte difficile à quantifier

Lundi, une note de JP Morgan aux investisseurs, le cabinet admet qu'il est difficile de déterminer à quel point l'usine a été affectée, "étant donné les points de données publiques limités autour du taux de rendement actuel". Cependant, les analystes estiment que l'allongement soudain et rapide des délais de livraison de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max est "révélatrice des pénuries d'approvisionnement" qui devraient se poursuivre jusqu'à la fin de 2022.



Bien que l'impact le plus important sur la disponibilité de l'iPhone se fera sentir au cours du trimestre des fêtes de fin d'année - le premier trimestre de l'exercice fiscal 2023 d'Apple, "l'étendue complète des vents contraires sur la production ne sera claire que lorsque la production sera en mesure de revenir à des niveaux normaux et que l'usine retrouvera sa pleine utilisation."



Le rare communiqué de presse d'Apple sur l'affaire qui inclut des détails sur l'approvisionnement et confirme une dépendance à l'égard de l'usine font craindre aux analystes que les pertes de bénéfices "sont susceptibles d'être substantielles."



Apple se retrouve ainsi comme par exemple Sony qui a du mal à satisfaire la demande en PS5, deux ans après la sortie de sa console. Trouver un iPhone 14 Pro sera certainement aussi difficile qu'une PlayStation 5.

Une estimation revue à la baisse

Les estimations de JPM concernant les expéditions de l'iPhone 14 Pro et Pro Max sont maintenant en baisse de 5 millions au cours du trimestre de décembre, les autres iPhones étant en baisse de 3 millions sur la même période. Cela équivaut à une prévision globale d'expéditions de 74 millions pour la période, soit 10% de moins que les 82 millions.



Dans le même temps, le volume d'iPhone prévu pour le trimestre de mars passera de 56 millions à 61 millions, dans l'espoir qu'une partie de la demande non satisfaite du trimestre de décembre se répercute sur le trimestre de mars.



Pour l'ensemble de l'année 2023, JPM estime désormais que le volume total d'iPhone atteindra 237 millions, contre 239 millions précédemment. Cela représenterait une baisse de 4 % en glissement annuel, ce qui est assez limité.



En ce qui concerne les prévisions de revenus et de bénéfices, JP Morgan estime que le trimestre se terminant en décembre se traduira par 121 milliards de dollars de revenus et un bénéfice par action de 1,91 $, contre 128 milliards de dollars et 2,14 $ respectivement. Il s'agirait d'une baisse de 3% des revenus et de 9% des bénéfices en glissement annuel.



En revanche, le cabinet maintient son objectif de cours AAPL à un an de 200 $, et classe Apple en "surpondération".