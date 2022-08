iPhone 14 Pro/Pro Max : la bosse des capteurs photo sera légèrement plus grosse

Depuis plusieurs générations d'iPhone, il n'est plus possible de poser son iPhone sur une table et que celui-ci soit complètement allongé à plat. À cause de la bosse qui loge les capteurs photos, le smartphone est légèrement surélevé, ce qui n'a pas été apprécié par les consommateurs lors du changement.

La bosse de l'iPhone 14 Pro Max annoncé comme étant plus grosse

Avec sa gamme iPhone 14, Apple nous a réservé quelques surprises à propos de l'appareil photo, les clients pourront profiter de belles améliorations qui offriront des photos et vidéos de meilleures qualités dans des environnements sombres et lumineux.



Pour l'analyste Ming-Chi Kuo, les versions Pro de l'iPhone 14 pourraient être dotées d'un appareil photo grand angle de 48 mégapixels, ce qui permettrait une amélioration significative par rapport à l'appareil photo qu'on retrouve sur les iPhone 13 Pro et Pro Max, on parle aussi d'enregistrement vidéo en 8K, ce qui serait une petite révolution.



Dernier point, une technologie connue sous le nom de pixel-binning, qui mélange les données de nombreux petits pixels sur le capteur d'image de l'appareil photo en un "super-pixel" pour une meilleure sensibilité à la lumière faible, devrait également être utilisée dans le nouvel appareil photo.

iPhone 14 Pro Max à gauche VS iPhone 13 Pro Max à droite

Toutes ces bonnes nouvelles pour les photos et l'enregistrement vidéo avec les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max s'accompagnent d'une mauvaise nouvelle qui touchera directement le design. Comme vous pouvez le constater dans l'image ci-dessus, Apple n'aura pas d'autres choix que d'augmenter l'épaisseur de la bosse du boîtier qui héberge les caméras à l'arrière.



L'iPhone 14 Pro Max d'Apple devrait avoir une bosse de caméra de 4,17 mm d'épaisseur, contre 3,60 mm sur l'iPhone 13 Pro Max. Les dimensions de la bosse de la caméra sont par ailleurs susceptibles d'augmenter d'environ 5 % de chaque côté, passant de la largeur actuelle de 35,01 mm à 36,73 mm et de la hauteur de 36,24 mm à 38,21 mm.



Bien sûr, cela n'aura aucun impact lors de l'utilisation, mais au niveau esthétique, cela apporte un petit côté négatif, car l'iPhone sera encore plus surélevé quand il sera posé sur une table.

Autre point faible, c'est que beaucoup de coques conçues pour les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max pourraient ne pas être compatibles avec les iPhone 14 Pro/Pro Max, ce qui obligera les consommateurs à réinvestir dans une nouvelle coque. En soi, c'est une bonne nouvelle pour les accessoiristes qui pourront générer de nouvelles ventes en masses dès la rentrée...