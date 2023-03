iPhone 14 : une finition jaune pourrait bientôt être disponible

Depuis leur commercialisation, les iPhone 14 et iPhone 14 Plus ne rencontrent pas le succès qu'espérait Apple, cela s'explique par les modèles Pro qui ont bien plus d'arguments de vente. Dans un objectif de dynamisation des expéditions, Apple pourrait bientôt proposer un nouveau coloris pour l'iPhone 14. Même si la couleur ne va probablement pas faire l'unanimité, elle va certainement attirer de nouveaux clients !

Un iPhone 14 jaune, on valide ?

C'est une habitude qui est récurrente chez Apple, à chaque fin de premier trimestre de l'année qui suit la commercialisation d'une nouvelle gamme d'iPhone, Apple présente une nouvelle couleur pour ses iPhone. En 2022, Apple avait annoncé en mars des iPhone 13 vert et des iPhone 13 Pro vert alpin, les clients avaient été nombreux à craquer pour cette finition absolument magnifique. Dans le cadre de ce lancement, il n'y avait aucune nouveauté, Apple avait juste l'intention de proposer un nouveau coloris pour espérer convaincre des clients qui n'avaient pas encore sauté le pas pour renouveler leur vieux iPhone.



Même son de cloche en avril 2021, Apple dévoilait au monde entier des iPhone 12 et iPhone 12 mini en violet. Cette finition avait permis de booster les ventes dans une période où la demande n'était pas forcément intense comme pendant les fêtes de fin d'année.

iPhone XR jaune (en attendant le visuel de l'iPhone 14 jaune)

Du coup, on se dit... Et si Apple reproduisait la même stratégie commerciale en 2023 après l'avoir utilisé deux années consécutives ?

Selon une indiscrétion sur le réseau social chinois Weibo et reprise par le média Macotakara, Apple serait bien en train de préparer une surprise avec sa gamme iPhone 14. Le géant californien serait sur le point de dévoiler et de commercialiser dans quelques semaines un iPhone 14 (et probablement aussi l'iPhone 14 Plus) en finition jaune.



D'après Macotakara, Apple aurait même prévu au mois de mars un événement visant à annoncer un nouveau produit avec des invitations aux médias et influenceurs américains et internationaux. Ce rendez-vous spécial aura lieu au Steve Jobs Theater à l'Apple Park et ce sera l'occasion pour Apple de divulguer le coloris jaune pour les iPhone 14.