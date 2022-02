Un code parental pourrait bientôt être obligatoire dès l'activation d'un iPhone

Comme vous avez pu le voir à plusieurs reprises ces derniers mois, le gouvernement d'Emmanuel Macron essaie à tout prix de préserver les enfants en bloquant l'accès aux sites pornographiques et autres contenus pouvant heurter leur sensibilité. L'une des dernières idées serait d'exporter le fameux code parental qui existe déjà sur les box de nos FAI, mais cette fois-ci sur un iPhone, iPad, Mac, Apple TV...

Un code parental dès l'activation ?

Le concept est plutôt bien réfléchi et pourrait s'avérer être très efficace pour protéger les enfants des contenus qui ne sont pas de leur âge sur internet. Une proposition de loi de la commission mixte paritaire (CMP) vient d'être dévoilée, celle-ci consiste à imposer la saisie d'un code parental dès qu'un utilisateur désire accéder à un site pour adulte.

Cette pratique existe déjà chez nos fournisseurs d'accès à internet, les abonnés doivent entrer un code parental avec leur télécommande quand ils souhaitent se rendre à des chaines en direct ou des VOD pour adulte.



L'idée avec cette loi, ce serait d'obliger les entreprises derrière les systèmes d'exploitation les plus populaires (iOS, iPadOS, macOS, tvOS, Windows, Linux, Android...) de mettre en place un code parental dès l'activation d'un nouvel appareil.

Si on prend l'exemple d'un iPhone, dès les premières secondes de l'activation après le déballage, il vous serait demandé de créer un code parental en même temps que la création de votre code de déverrouillage.

Une fois le code parental défini, l'utilisateur devra toujours saisir ce code quand il souhaitera consulter un site pornographique ou considéré comme non approprié pour un enfant.

Avec cette stratégie, le gouvernement s'assure que seuls les utilisateurs majeurs pourront accéder à des sites pour adultes, puisqu’ils auront eux-mêmes créé le code.



Apple et les autres constructeurs devront proposer également un accès pour modifier le code parental depuis les réglages. Au cas où vos enfants arrivent à le trouver, il sera toujours possible de le changer à tout moment.

Achat neuf ou d'occasion, ce sera toujours le vendeur qui sera responsable

Officiellement, la responsabilité de la disponibilité du code d'achat revient au vendeur, un magasin n'aura pas le droit de distribuer un appareil sans proposer cette solution au démarrage.

En ce qui concerne les produits commercialisés avant le passage de la loi, une simple information d'une nécessité de mettre à jour l'appareil sera à communiquer aux clients.



En cas d'achat entre particuliers, ce sera aussi au vendeur de s'assurer que la personne qui rachète son bien aura bien la possibilité de configurer un code parental dès l'activation.

La proposition de loi insiste bien sur le fait que le dispositif soit gratuit et désactivable/modifiable à tout moment, même après l'activation complète de l'appareil.



