Apple propose de nouvelles couleurs de coques MagSafe

Hier à 22:48

Accessoires Apple

Julien Russo

C'est une habitude qui est récurrente chez Apple, quand de nouveaux produits sont annoncés dans le cadre d'un évènement, l'entreprise ne peut pas s'empêcher de mettre à jour ses accessoires. À l'occasion du grand rendez-vous "Peek Performance", Apple a mis en ligne 4 nouvelles coques MagSafe pour les iPhone 13 Pro.

C'est le moment de se faire plaisir

Alors que tout le monde s'est concentré sur les nouveautés annoncées lors de l'Apple Event, peu de clients Apple ont remarqué des changements du côté des accessoires sur l'Apple Store. En effet, la firme de Cupertino a mis en ligne 4 nouvelles couleurs de sa célèbre coque en silicone avec MagSafe pour les iPhone 13 Pro.



Apple propose depuis quelques heures de nouveaux coloris :

Nectarine

Eucalyptus

Bleu brume

Zeste de citron

Pour chaque couleur citée ci-dessus, Apple propose une livraison à partir du jeudi 10 mars, la date est la même pour le retrait en Apple Store.

Pour rappel, la coque en silicone avec MagSafe offre une finition douce et soyeuse à l'extérieur et une fine doublure en microfibre à l'intérieur pour protéger l'iPhone en cas de chute.

La particularité comparée à de nombreuses coques, c'est que cet accessoire est compatible avec la recharge via MagSafe, vous n'aurez pas besoin d’enlever la coque pour ce type de recharge.