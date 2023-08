Kevin De Bruyne offre 26 iPhone 14 Pro personnalisés à ses coéquipiers

Kevin De Bruyne, joueur du club de foot de Manchester City, a offert un iPhone customisé aux couleurs du club à tous ses coéquipiers. Une nouvelle manière de célébrer les trois trophées remportés la saison dernière et surtout la première ligue des champions de l'histoire du club.

iPhone is Blue

Le joueur de football Kevin De Bruyne a offert 26 iPhone 14 Pro à ses coéquipiers dans son club de Manchester City cette semaine. Une manière de célébrer le triplé de la saison dernière dont la tant convoitée ligue des champions. Selon le Daily Mail, chaque téléphone vaudrait 5 000 livres sterling, soit plus de 5 000 euros. On est loin des 1 329 euros d'Apple, voire même 1084 euros en promotion...



Un rassemblement surprise immortalisé en photo. Le coach, Pep Guardiola, et le propriétaire du club, Sheikh Mansour, ont également eu le droit à leur iPhone personnalisé avec leur nom gravé sur la coque en plus de l'emblème du club.

Une personnalisation réalisée par la société iDesign Gold dont Kevin De Bruyne semble ambassadeur. Il apparaît en première page lorsque l'on se rend sur le site de la société spécialisée dans la customisation de smartphones.



Cette histoire nous rappelle une fois de plus la folle popularité d'Apple dans le monde du football. Les amateurs de ce sport auront remarqué les nombreux iPhone et AirPods présents sur les joueurs lors de leur arrivée au stade avant le début d'un match.



La nouvelle saison de Premier League a débuté hier soir et c'est justement Manchester City qui a ouvert le bal. Une victoire 3-0 contre Burnley avec un doublé d'Erling Haaland, nouvelle égérie de FC24. Kevin De Bruyne est malheureusement sorti blessé et manquera plusieurs semaines de compétition.