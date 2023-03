Quelle couleur d'iPhone est la plus populaire dans le monde ?

Et vous, de quelle couleur est votre iPhone ?

Du côté de l'iPhone 14, c'est le Bleu qui est en tête avec 27 % . Il est talonné par le coloris Minuit (Noir) 26 % et le Mauve 22 % . Lumière Stellaire 12 % et (PRODUCT)RED 14 % sont donc les deux moins séduisants.

Pour l'iPhone 14 Pro/Pro Max , 42 % des sondés ont opté pour le Violet intense . La couleur Or arrive en deuxième position avec 24 % , suivi de près par le Noir Sidéral, 23 % . Enfin, le grand classique Argent se retrouve bon dernier avec un petit 11 % .

CIRP a publié un nouveau rapport dans lequel on peut découvrir un classement de popularité des derniers iPhone en fonction de leurs couleurs. Pour réaliser cette étude, CIRP a questionné des propriétaires d'iPhone qui ont reçu leur modèle lors des fêtes de fin d'année.

