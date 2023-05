Qui a le meilleur appareil photo entre l'iPhone 14 Pro le Galaxy S23 Ultra ?

La bataille entre l'iPhone 14 Pro d'Apple et le Galaxy S23 Ultra de Samsung ne donne peut-être pas de vainqueur clair, mais plutôt une tendance selon le type de photographe que vous êtes.



Lors de ce match serré, c'est surtout le téléobjectif 10x de Samsung qui a mis à mal le capteur 3x d'Apple. Mais cela augure d'un bel avenir pour l'iPhone 15 Pro Max à venir.

iPhone 14 Pro contre Galaxy S23 Ultra

La comparaison, effectuée en profondeur par Stephen Shankland de CNET, se base sur "la prise de centaines de photos et de choix pendant des heures". Malgré tout, notre confrère n'a pas pu véritablement départager les deux smartphones haut de gamme.

Avec ses capacités supérieures de téléobjectif et un appareil photo principal intéressant de 200 mégapixels, je voulais que le Galaxy S23 Ultra de Samsung donne à Apple une leçon sur la façon dont un téléphone phare devrait gérer la photographie numérique. Non pas parce que je veux qu'Apple perde, mais parce que je veux que la concurrence améliore la photographie sur smartphone pour tout le monde.

Mais même si les caractéristiques de l'appareil photo du S23 Ultra semblent meilleures que celles de l'iPhone 14 Pro à bien des égards, je ne vais pas déclarer qu'il s'agit de la meilleure option pour les photographes. Apple n'est pas non plus le leader incontesté. Après avoir pris des centaines de photos et fait du pixel peeping pendant des heures, cette course se résume à ce que vous appréciez le plus dans les appareils photo de smartphones.

Traitement : l'iPhone l'emporte

Le journaliste a déclaré qu'aucun des deux appareils n'était supérieur et qu'ils étaient tous deux coupables de surtraiter les images, mais que l'iPhone l'emportait parce qu'il permettait d'obtenir un rendu plus naturel. C'est exactement ce que nous avions jugé lors de notre test de l'iPhone 14 Pro.

Détection des visages : l'iPhone l'emporte

Les deux appareils se sont bien comportés sur la détection des visages, mais l'iPhone a été plus intelligent pour détecter les visages et les objets. Apple est donc meilleur côté logiciel.

Dans une comparaison, il a correctement fait la mise au point sur la construction d'un bloc de jouets, et non sur l'enfant qui l'avait créé et qui était assis à l'arrière-plan. Dans une série de scènes similaires, le Samsung s'est concentré sur les visages, à chaque fois.

Mode portrait : Samsung gagne

Notre confrère a offert sa première victoire à Samsung, pour une meilleure séparation entre le sujet et le fond. Mais il est vrai que le point de vue est subjectif, certains auront tendance à donner la victoire à Apple sur ce point également pour son rendu plus naturel.

Détail : Samsung gagne

Le Galaxy S23 Ultra est doté d'un capteur de 50 Mpx qui permet de capturer plus de détails, le mode interpolé de 200 Mpx n'étant à priori qu'un gadget. Voici un exemple de photo comparative de CNET :

Grand angle : l'iPhone l'emporte

Samsung dispose d'une vue plus large, permettant de capter une scène plus grande, mais les clichés d'Apple semblent plus naturels, une fois de plus. Et c'est bien là le plus important, à tout le moins pour les photographes avertis.

Angle ultra-large : l'iPhone l'emporte

L'iPhone l'emporte encore pour ses images plus nettes et le rendu plus naturel des couleurs.

Faible luminosité : Samsung gagne

Les clichés de l'iPhone ont été décrits comme plus flous et moins détaillés dans des conditions de faible luminosité, bien qu'il n'y ait pas de différence entre les deux appareils pour ce qui est de l'éclairage des scènes nocturnes. Du coup, victoire d'une courte tête.

Téléobjectif

C'est évidemment la plus grande victoire de Samsung, avec un zoom optique 10x contre 3x. Cela est dû à l'objectif périscopique du S23, et nous attendons bien sûr la même chose dans les modèles iPhone 15 Pro. La rumeur veut d'ailleurs que seul l'iPhone 15 Pro Max en soit équipé...

Conclusion

Au final, Shankland conclut que le zoom 10x du Samsung S23 Ultra offre une grande flexibilité pour les prises de vue créatives, mais que l'iPhone donne des résultats plus naturels - et dispose d'une meilleure application pour l'appareil photo. Du coup, pas de vainqueur, sauf pour ceux qui ont un besoin spécifique. Selon les goûts, vous opterez pour l'iPhone ou le Samsung, sans oublier que ce sera donc soit iOS, soit Android. Rendez-vous en septembre avec le keynote de l'iPhone 15 qui permettra de remettre les pendules à l'heure. En attendant, pensez à jeter un oeil aux promotions sur l'iPhone 14 Pro.