Kuo annonce un meilleur capteur ultra-large sur l'iPhone 14 Pro

Nous y sommes presque, Apple s'apprête bel et bien à dévoiler la prochaine génération d'iPhone la semaine prochaine, le 7 septembre. Selon les rumeurs, les iPhone 14 Pro devraient être dotés d'un nouvel écran et également de caméras améliorées. L'analyste Ming-Chi Kuo a maintenant rapporté que les modèles d'iPhone haut de gamme de cette année seront dotés d'un nouvel objectif ultra-large avec des pixels plus grands.

Un capteur avec des pixels plus grands

Ming-Chi Kuo a indiqué sur Twitter que l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max seront équipés d'un nouvel objectif ultra-large avec un capteur plus grand, ce qui devrait également permettre d'obtenir des pixels plus grands. Avoir un capteur doté de pixels agrandis permet de capturer des images avec plus de lumière et moins de bruit sans post-traitement, ce qui est excellent pour les situations de faible luminosité.



Actuellement, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max disposent d'un objectif ultra-large de 12 mégapixels avec des pixels de 1,0 µm (micromètre). L'analyste prévoit que l'objectif ultra-large des "Pro" de cette année aura des pixels de 1,4µm. Pour information, les nouveaux composants sont jusqu'à 70% plus chers que les composants actuels. Les nouveaux seront fournis par Sony, Minebea, VCM, Largan et LG Innotek.

Un appareil photo amélioré pour l'iPhone 14 Pro

Les rapports précédents ont révélé que l'objectif ultra-large n'est pas le seul à être mis à niveau avec l'iPhone 14 Pro. Les nouveaux modèles devraient être équipés d'un nouvel objectif principal de 48 mégapixels capable de filmer des vidéos en résolution 8K. La caméra frontale, quant à elle, aura un plus grand capteur d'ouverture f/1,9 avec autofocus, ce qui permettra également d'obtenir de meilleures images dans des conditions de faible luminosité.



Malheureusement, les iPhone 14 de base ne seront pas logés à la même enseigne. En plus de conserver le même design que l'iPhone 13, l'iPhone 14 sera doté d'appareils photo similaires à ceux de son prédécesseur et d'une puce A15 Bionic légèrement améliorée avec plus de RAM et un meilleur GPU. La plus grande mise à niveau de l'iPhone 14 cette année sera l'ajout d'un nouveau modèle "Max" de 6,7 pouces qui remplacera l'iPhone 14 mini.



Pour en revenir à l'iPhone 14 Pro et à l'iPhone 14 Pro, les deux appareils auront des mises à niveau plus importantes avec des batteries plus grandes, une charge plus rapide, un nouvel écran "always-on", ainsi qu'un double poinçon au lieu de l'encoche traditionnelle en façade. Mais tout cela pourrait coûter 100 euros de plus au consommateur...