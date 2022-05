Samsung lancerait son S23 Ultra avec appareil photo 200 Mp après l'iPhone 14 Pro

Samsung termine actuellement le développement d'un appareil photo de 200 mégapixels qui sera utilisé sur son prochain smartphone haut de gamme, le Galaxy S23 Ultra, qui devrait être annoncé au début de 2023, selon le sud-coréen ETNews.

200 Mégapixels pour le S23 ?

À peine sorti, le Galaxy S22 est déjà poussé vers la sortie par les rumeurs qui évoquent désormais le S23 qui s'offrirait un capteur photo tout simplement monstrueux de 200 mégapixels. En comparaison, l'iPhone 13 Pro possède un appareil photo principal de 12 mégapixels, mais la rumeur veut que l'iPhone 14 Pro soit équipé d'un appareil photo amélioré de 48 mégapixels.

Comme le Galaxy S22 Ultra, qui possède un appareil photo principal de 108 mégapixels, le S23 Ultra utiliserait probablement le pixel binning, qui fusionne les données de plusieurs pixels plus petits sur le capteur d'image de l'appareil photo en un "super pixel". Le regroupement de pixels est avantageux, car le simple fait d'augmenter le nombre de mégapixels de l'appareil photo d'un smartphone tout en conservant la même taille de capteur d'image se traduit par des pixels plus petits, qui augmentent le niveau de détail mais captent généralement moins de lumière.



Sur le Galaxy S22 Ultra, l'appareil photo principal prend des photos de 12 mégapixels par défaut, avec un bouton disponible dans l'application appareil photo pour prendre des clichés de 108 mégapixels. Le réglage par défaut est idéal pour la plupart des utilisateurs, car les photos haute résolution peuvent avoir une taille de fichier très importante.



Les futurs iPhone 14 Pro utiliseront probablement aussi le regroupement de pixels. Dans une note de recherche de l'année dernière, l'analyste technique Ming-Chi Kuo a déclaré que les modèles iPhone 14 Pro pourraient prendre en charge à la fois des photos de 48 mégapixels et de 12 mégapixels. Kuo a également déclaré que l'appareil photo de 48 mégapixels permettrait aux modèles iPhone 14 Pro de prendre en charge l'enregistrement vidéo 8K, contre 4K actuellement. Et Apple passait à un capteur périscopique sur les iPhone 15 Pro...