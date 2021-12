Vidéo 8K sur l'iPhone 14 Pro et objectif périscopique sur l'iPhone 15

Les iPhone 13 sont commercialisés depuis seulement quelques mois et les rumeurs s'intéressent déjà aux prochaines générations de 2022. L'expert des rumeurs Ming-Chi Kuo vient de réaffirmer une probable future nouveauté pour l'iPhone 14 Pro. Apple ferait un bond phénoménal dans les "mégapixels".

Du 48 mégapixels pour l'iPhone 14 Pro ?

Dans une note de recherche pour sa société TF International Securities, Kuo a déclaré que les mises à niveau de la caméra de l'iPhone au cours des deux prochaines années aideront à stimuler la part de marché, le revenu et le bénéfice du fabricant taïwanais Largan Precision.



Comme expliqué la semaine dernière, Apple prépare un appareil photo de 48 mégapixels limité aux iPhone 14 Pro et qui permettra l'enregistrement de vidéos 8K, contre 4K actuellement. Ces vidéos 8K haute résolution seraient adaptées au visionnage sur le casque AR/VR d'Apple qui devrait être lancé quasiment en simultané.



Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max pourraient supporter à la fois une sortie d'images en 48 mégapixels et en 12 mégapixels, ce qui serait probablement réalisé avec un processus connu sous le nom de pixel binning. Déjà utilisé sur certains smartphones Android, comme le Galaxy S21 Ultra de Samsung, le pixel binning pourrait permettre aux iPhone 14 Pro de prendre des photos de 48 mégapixels dans des conditions lumineuses et des photos de 12 mégapixels dans des conditions de faible luminosité afin de préserver la qualité.

Concept d'iPhone 14 Pro signé Pranav Nathe

Et l'iPhone 15 alors ?

Plus loin, Kuo a réitéré sa conviction qu'au moins un modèle d'iPhone 15 sera doté d'un objectif périscope en 2023, ouvrant la voie à un zoom optique considérablement accru. Cet objectif serait doté d'une optique de caméra pliée, où la lumière absorbée par le capteur d'image est pliée ou "repliée", ce qui permet d'augmenter le zoom optique tout en conservant un design compact approprié aux smartphones.



Le P40 Pro+ de Huawei dispose d'un objectif périscope avec un zoom optique jusqu'à 10x, par exemple, tandis que les modèles iPhone 13 Pro sont limités à un zoom optique 3x.