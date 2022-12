Xiaomi 13 et 13 Pro, Mini PC, Buds 4 et Watch S2

Xiaomi a dévoilé ce week-end la série Xiaomi 13 lors de son événement annuel de lancement de ses produits phares en Chine continentale. Deuxième génération d'appareils créés en collaboration avec Leica, le Xiaomi Série 13 présente de nouvelles capacités optiques et computationnelles avec l'imagerie Leica, le téléobjectif flottant Leica 75 mm, et offre des fonctions d'appareil photo professionnel dérivées du Xiaomi 12S Ultra, notamment l'optique Leica et deux styles photographiques. Doté d'un tout nouveau design, le Xiaomi 13 Series offre des performances solides avec le dernier Snapdragon 8 Gen 2, ainsi que le système de gestion de batterie Surge propre à Xiaomi. Le Xiaomi Série 13 est proposé à partir de 3 999 RMB dans les canaux de vente officiels de Chine continentale. MIUI 14 et une série de produits phares de l'écosystème ont également été annoncés lors du lancement comme un concurrent du Mac mini, une montre S2 et des écouteurs Buds 4.

Xiaomi 13 / Xiaomi 13 pro

Comme chaque année désormais, le constructeur chinois lance une nouvelle gamme de téléphones au rapport qualité prix bien placé.



À la manière de la génération précédente, les Xiaomi 13 et 13 Pro sont assez différents, de quoi concurrencer les Galaxy S23 de Samsung et les iPhone 14 d'Apple.

Ecran

Pour garantir une expérience visuelle optimale, les deux flagships sont dotés des meilleurs écrans de leur catégorie, dixit la marque. Le Xiaomi 13 met en œuvre un rapport écran/corps de 93,3 % avec un écran AMOLED plein écran de 6,36 pouces et des bords ultrafins de 1,61 mm. Cette nouvelle génération d'écran offre une augmentation de 10% de l'efficacité énergétique, une résolution de 2400x1080 pixels, des couleurs précises, un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120Hz, et prend en charge la gradation globale DC.



Le Xiaomi 13 Pro, quant à lui, arbore un écran plus grand de 6,73 pouces à double courbure et dispose du même matériau AMOLED de nouvelle génération. Offrant une résolution de 3200x1440 et un affichage précis des couleurs, ainsi qu'un taux de rafraîchissement dynamique LTPO de 120 Hz, le Xiaomi 13 Pro propose également une gradation PWM de 1920 Hz.

Les écrans du Xiaomi 13 et du Xiaomi 13 Pro disposent tous deux d'excellentes capacités HDR, avec une luminosité en plein écran allant jusqu'à 1 200 nits et une luminosité allant jusqu'à 1 900 nits pour un affichage optimal.

En outre, l'option de couleur bleue des deux modèles est dotée d'un nouveau matériau SKIN / nano-tech/. Ce matériau spécialement développé présente un excellent toucher doux et une texture fine, et résiste à la photodégradation et à l'abrasion, même en cas d'exposition prolongée au soleil. La série 13 de Xiaomi offre également une protection IP68.

Performances

La gamme Xiaomi 2023 est équipée des derniers processeurs phares en 4 nm de Qualcomm, la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 2, comme le Vivo 90 Pro+. La nouvelle architecture CPU à fusion 1+4+3 améliore les performances de 37 % tout en réduisant la consommation d'énergie de 47 %. Le tout nouveau GPU Adreno améliore les performances de 42 % tout en réduisant la consommation d'énergie de 49 %.



Les deux appareils sont équipés de la dernière mémoire LPDDR5X (8533 Mbps) et du stockage flash UFS 4.0, offrant un débit de données équivalent à celui des processeurs de bureau, et améliorant considérablement les opérations de données de masse telles que la photographie computationnelle. L'UFS 4.0 comprend également le système d'optimisation maison basée sur les fichiers, qui permet d'éviter la fragmentation.

Photo

L'expérience authentique Leica offrant deux styles photographiques avec l'imagerie Leica true color

Le Xiaomi 13 Series est équipé d'un objectif optique professionnel Leica et de deux styles photographiques, comme sur le Xiaomi 12S Ultra, avec la toute nouvelle imagerie Leica true color et l'expérience Leica du portrait. Chaque objectif est certifié par Leica Optics pour une haute résolution, une grande ouverture et des aberrations presque imperceptibles, fournissant une base solide pour une excellente qualité d'image. Une nouvelle longueur focale de 75 mm est disponible pour le téléobjectif et les portraits.



L'appareil photo principal du Xiaomi 13 Pro est doté d'un capteur 1" ultra-large de IMX989 et d'un objectif optique professionnel Leica 23mm ƒ/1.9 composé de 8 lentilles asphériques, d'un revêtement ALD à très faible réflectance, d'un revêtement d'encre sur le bord de l'objectif, d'un nouveau matériau d'oléfine cyclique et d'un filtre infrarouge à traitement par centrifugation pour obtenir la même qualité optique que le Xiaomi 12S Ultra. L'appareil photo principal du Xiaomi 13 est doté d'un capteur IMX800 et d'un objectif Leica professional optics 23mm ƒ/1.8 composé de 7 lentilles asphériques, d'un revêtement ALD à très faible réflectance et d'un nouveau matériau en oléfine cyclique pour des images d'une clarté exceptionnelle. Les deux appareils prennent en charge HyperOIS.



Le Xiaomi Série 13 est doté d'un nouveau téléobjectif Leica de 75 mm de longueur focale, et l'ensemble du système de caméra couvre une plage de zoom optique de 0,5x - 1x - 3,2x. Le 75 mm est une longueur focale classique de Leica qui rend les portraits moins déformés et met les sujets en valeur. En outre, le système Master-lens de la série Xiaomi 13 propose un objectif Portrait de 75 mm pour simuler une très faible profondeur de champ et un effet bokeh unique.

Le téléobjectif de 75 mm du Xiaomi 13 Pro est doté d'une conception d'objectif à mise au point flottante qui s'inspire de la conception du chemin optique des objectifs SLR et divise de manière innovante les six objectifs en deux groupes, dont les trois arrière ont une forte capacité de mise au point et peuvent flotter à l'intérieur du groupe d'objectifs lors de la mise au point, ce qui permet d'obtenir une grande plage de mise au point de 10 cm à l'infini dans une distance de déplacement limitée, vous permettant de photographier non seulement le téléobjectif original de 75 mm et les portraits, mais aussi les super gros plans.



Leica Authentic Look, l'un des deux styles photographiques de la série Xiaomi 13, imite parfaitement le style Leica, en préservant le véritable contraste entre la lumière et l'obscurité et la balance précise des blancs de l'image, en évitant toute distorsion significative de la lumière et des couleurs, et en recherchant un équilibre précis de la photographie numérique pour capturer l'image sans aucune distorsion. Les photos prises dans ce mode peuvent être utilisées directement, mais laissent également la place à des ajustements en post-production. Leica Vibrant Look est un style d'imagerie qui maintient la précision et la retenue tout en effectuant des ajustements modérés d'éclaircissement et de saturation pour présenter des ombres claires et nettes, ainsi que des couleurs vives, ce qui le rend plus adapté aux scènes vivantes et à l'enregistrement d'informations.



S'appuyant sur l'esthétique d'imagerie de Leica, Leica Authentic Look et Leica Vibrant Look ont tous été mis à niveau pour prendre en charge la gamme de couleurs P3, qui capture 25 % de couleurs supplémentaires et améliore considérablement l'expression des rouges et des verts.



Le format RAW est pris en charge, tout comme le Xiaomi ProFocus.



La série 13 de Xiaomi offre également aux créateurs professionnels une grande liberté de création. Le mode Pro de l'application appareil photo permet de régler manuellement les paramètres de prise de vue et prend en charge la prise de vue de photos au format RAW 10 bits calibrées par Adobe Labs, de vidéos HDR Dolby Vision 4K 10 bits et de vidéos LOG 4K 10 bits.

Batterie

La série 13 de Xiaomi est équipée de sa propre puce de charge Surge, avec le système de gestion de la batterie Xiaomi Surge. Il apporte aux utilisateurs une plus longue durée de vie et une amélioration de l'expérience. Parmi eux, le Xiaomi 13 est équipé d'une batterie à anode silicium-oxygène de 4 500mAh, avec la plus haute densité énergétique à puissance égale. Il prend également en charge la charge filaire de 67W et la charge sans fil de 50W.

Le Xiaomi 13 Pro est équipé d'une batterie de 4 820mAh et prend en charge la charge filaire de 120W et la charge sans fil de 50W.

MIUI 14

Pour l'occasion, Xiaomi lance la dernière version de sa surcouche MIUI 14, qui est centrée sur la commodité et la simplicité, se concentrant sur les détails et la fluidité. MIUI 14 optimise l'occupation de l'espace système et réduit à huit les applications système inamovibles. Le nouveau logiciel rend non seulement le système d'exploitation plus fluide en réorganisant les codages structurels et en optimisant les allocations de ressources système, mais il donne également accès aux applications tierces, créant ainsi une expérience fluide sur l'ensemble du système. En outre, MIUI 14 offre également de nouveaux widgets, améliore la protection de la vie privée sur l'appareil, et fournit de nouvelles fonctionnalités dans l'interconnexion des appareils.

Couleurs

Créé en quatre couleurs classiques et captivantes, Blanc, Noir, Vert Flora et Bleu Montagne, le Xiaomi 13 adopte un écran plat avec des bords plats assortis pour un impact visuel net et fort en façade. Le Xiaomi 13 Pro, en revanche, est doté d'un corps en céramique à double courbure pour un look uniforme qui s'intègre en douceur, notamment dans le module de l'appareil photo. Il est également disponible en quatre couleurs : Ceramic White, Ceramic Black, Flora Green (Ceramic) et Mountain Blue.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi 13 sera disponible à la vente à partir du 14 décembre via les canaux officiels de Xiaomi en Chine continentale. Le Xiaomi 13 Pro est disponible en quatre variantes de stockage, avec 8GB+128GB au prix de 4 999 RMB, 8GB+256GB au prix de 5 399 RMB, 12GB+256GB au prix de 5 799 RMB, et 12GB+512GB au prix de 6 299 RMB. Le Xiaomi 13 est également proposé en quatre variantes de stockage, avec 8GB+128GB au prix de 3 999 RMB, 8GB+256GB à 4 299 RMB, 12GB+256GB à 4 599 RMB, et 12GB+512GB à 4 999 RMB. En outre, Xiaomi 13 propose également cinq couleurs d'édition spéciale en quantité limitée vendues exclusivement sur l'application Mi Store de Chine continentale et sur mi.com : Rouge, Bleu, Jaune, Vert et Gris.



Les détails de la disponibilité mondiale de la série Xiaomi 13 seront révélés dans les prochains mois. La France devrait être concernée.

Xiaomi Watch S2

La nouvelle Xiaomi Watch S2 offre une expérience de suivi sportif de niveau professionnel, avec un suivi de santé complet et des fonctions pratiques au poignet. Outre le modèle classique de 46 mm, la Xiaomi Watch S2 est également proposée dans une taille plus compacte de 42 mm, pratiquement comme l'Apple Watch qui existe en 41 et 45mm. La S2 est disponible en noir, argent et or clair, et offre différentes options de couleurs pour les bracelets en cuir ou en silicone. Pour la première fois, la Xiaomi Watch S2 prend en charge la mesure de la composition corporelle, qui ne prend que quelques secondes pour mesurer et présenter huit types de résultats de données sur la santé du corps. La nouvelle fonction de suivi de la sécurité de la Xiaomi Watch S2 permet aux utilisateurs d'envoyer des messages de géolocalisation et de SOS d'une simple pression sur un bouton en cas d'urgence.



La Xiaomi Watch S2 est disponible dès maintenant à partir de 999 RMB pour la taille 42 mm et 1 099 RMB pour la taille 46 mm via les canaux officiels de Xiaomi en Chine continentale.

Xiaomi Buds 4

Les nouveaux Xiaomi Buds 4 offrnte une expérience audio immersive grâce à ses nouvelles capacités matérielles et logicielles. Équipés des doubles transducteurs magnétiques en graphène personnalisés de Xiaomi et d'une compensation dynamique adaptative de l'égalisation, les écouteurs offrent aux utilisateurs une qualité sonore stable et constante, même pendant le jogging. Xiaomi Buds 4 est certifié LHDC 5.0 et Hi-Res Audio Wireless, ce qui permet d'obtenir un son étonnant en haute définition et à faible distorsion, comme les AirPods Pro 2. L'étui des Xiaomi Buds 4 présente un design en forme de "capsule spatiale", et les écouteurs peuvent être remis en place par pression pour un rangement facile.



En outre, le système de réduction active du bruit adaptatif des Xiaomi Buds 4 permet un ajustement en temps réel pour différents niveaux de réduction du bruit en reconnaissant les bruits ambiants indésirables. Avec le nouveau "son spatial indépendant", Xiaomi Buds 4 dispose de capacités de calcul sur l'appareil, ce qui signifie qu'il ne dépend plus des smartphones pour les calculs du son spatial.



Le Xiaomi Buds 4 sera disponible dès maintenant au prix de détail recommandé de 699 RMB via les canaux officiels de Xiaomi en Chine continentale.

Xiaomi Mini PC

Le Xiaomi Mini PC, la première coopération approfondie du chinois avec Intel, se place en concurrent direct du Mac mini et annonce être carrément l'ordinateur de bureau le plus compact et le plus performant du marché, avec un poids de 437 g. Il est équipé de la 12ème génération de Core iSeries. Il adopte le processeur Core i5-1240P de 12e génération, doté d'une conception hétérogène à 12 cœurs et 16 threads, avec une fréquence turbo maximale de 4,4 GHz, tandis que la carte graphique Intel Iris Xe intégrée (80EUs) garantit d'excellentes performances 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sur le plan du stockage, il utilise un disque dur DDR4 de 16 Go et un disque dur SSD PCle 4.0 de 512 Go, et prend en charge un stockage extensible allant jusqu'à 32 Go de RAM et 4 To de ROM SSD. Le grand ventilateur de 4600RPM et le système de dissipation thermique à double caloduc garantissent la stabilité des performances du Xiaomi Mini PC. L'appareil est livré avec Windows 11 préinstallé et prend en charge les systèmes d'exploitation Ubuntu, OpenWWRT, UNRAID et EXSI. Pour une utilité et une connectivité maximales, il dispose également d'une large gamme de ports polyvalents capables de se connecter à des cartes graphiques et des disques durs externes en cas de besoin. Avec le support intégré du Bluetooth 5.3 et du Wi-Fi 6, le Xiaomi Mini PC est un appareil compact mais puissant, couvrant les besoins des utilisateurs dans tous les scénarios quotidiens.



La version standard du mini PC Xiaomi est disponible dès maintenant au prix de 3 999 RMB. La version sans stockage du mini PC Xiaomi sera disponible à partir du 14 décembre au prix de 2 999 RMB via les canaux officiels de Xiaomi en Chine continentale. On attend de voir s'il sortira en France.

Xiaomi Sound Pro

Enfin, Xiaomi a lancé une nouvelle enceinte Xiaomi Sound Pro équipée de 7 unités de 55W et d'un son omnidirectionnel à 360 degrés, et dispose d'un réglage professionnel HARMAN AudioEFX. L'enceinte intelligente est capable d'ajuster automatiquement son style de sortie parmi les modes "Strong Bass", "Balanced" et "Clean" en analysant le contenu lu lors de l'utilisation de l'application XiaoAi Speaker. Afin d'améliorer encore l'expérience du système audio connecté de la maison intelligente, Xiaomi Sound Pro prend en charge plusieurs méthodes de connexion telles que Bluetooth 5.1, l'entrée auxiliaire et AirPlay 2 pour ceux qui ont des appareils Apple.



Le Xiaomi Sound Pro est disponible dès maintenant à la vente au prix de 999 RMB via les canaux officiels de Xiaomi en Chine continentale.

Xiaomi Router 10000

Du côté du Router 10000, il représente le haut de la gamme avec une vitesse de réseau accrue de 20 % par rapport à la génération précédente. Ce routeur tri-bande phare offre un taux de transfert de données sans fil et filaire allant jusqu'à 10 Gigabit, garantissant une bande passante suffisante pour les usages de nouvelle génération tels que les jeux VR, les médias en streaming 8K et les conférences haute définition en temps réel. Équipé d'un processeur Qualcomm quad-core A73, d'un amplificateur de signal à 12 canaux, d'un stockage de 2 Go, d'un double port réseau 10G, d'un port USB 3.0, ainsi que d'un système de dissipation thermique sophistiqué, le Xiaomi Router 10000 permet aux utilisateurs de construire facilement un WAN/LAN domestique à ultra-haut débit 10Gbps avec NAS et prend en charge la connexion simultanée de plus de 1 000 appareils. La fonction de couplage NFC permet aux utilisateurs de se connecter à l'Internet haut débit de manière extrêmement facile et accessible.



Le Xiaomi Router 10000 sera disponible à la vente au prix de RMB 1,799 à partir du 14 décembre via les canaux officiels de Xiaomi en Chine continentale.