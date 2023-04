Le Xiaomi 13 Ultra est officiel avec son capteur photo de 1 pouce à ouverture variable

Le Xiaomi 13 Ultra vient d'être officiellement dévoilé avec, comme annoncé par les rumeurs, un appareil photo principal à ouverture variable ainsi que de nombreux autres arguments. Est-il le nouveau haut de gamme de référence en 2023 du côté d'Android ? Réponse juste en-dessous !

Un appareil photo capable de téléphoner

Nouvelle itération améliorée du Xiaomi 13 Pro, le 13 Ultra offre une pléthore d'ajouts matériels, notamment pour la photographie. Le capteur de l'appareil photo principal Sony IMX989 de 1 pouce comprend désormais une ouverture variable entre f/1,9 et f/4,0. Xiaomi n'est pas le premier à ajouter une telle fonction à un smartphone, Samsung ayant déjà tenté une ouverture variable avec la série Galaxy S9, mais bien moins puissant.

Un capteur plus grand et la possibilité de régler l'ouverture signifient que vous pouvez contrôler l'apport de lumière et également la profondeur de champ des images et des vidéos. Cependant, les commandes d'ouverture de l'appareil photo principal du Xiaomi 13 Ultra sont fixées à f/1,9 et f/4,0 - f/2,0 à f/3,5 ne sont pas disponibles. La prise de vue à grande ouverture à f/1,9 créera une faible profondeur de champ, tandis que f/4,0 devrait permettre d'obtenir des images agréables tout en conservant une plage focale plus large.



Ce quadruple réseau d'appareils photo comprend également un ultra-large f/1,8 de 50 mégapixels qui utilise le capteur Sony IMX858 avec un champ de vision de 122 degrés. Le système de téléobjectif se compose de deux capteurs Sony IMX858 de 50 mégapixels. Un téléobjectif de 75 mm (2,5x) équivalent f/3,0 et un "super-téléobjectif" de 120 mm (5x) avec une ouverture maximale de f/3,0. Des optiques Leica ont été utilisées sur le Xiaomi 13 Ultra avec un certain nombre de fonctions dans l'appareil photo et des caractéristiques ajoutées pour le post-traitement de l'image et de la vidéo.



Si vous vous posez la question, oui, il s'agit tout de même d'un téléphone. Le Xiaomi 13 Ultra est doté d'un écran AMOLED QHD+ de 6,73 pouces cadencé à 120 Hz. Le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 est associé à 12/16 Go de RAM et à 256/512/1To de stockage UFS 4.0. Une batterie de 5 000 mAh alimente l'appareil, avec une recharge filaire de 90 W et une recharge sans fil de 50 W. Le port de recharge a également été mis à niveau. Le port de charge a également été mis à niveau vers l'USB 3.2, qui offre des vitesses de transfert de 5 Gbps via l'USB-C. Des chiffres à faire tourner la tête des clients Apple qui réclament du changement à ce niveau pour l'iPhone 15 Pro.

Fiche technique

Xiaomi 13 Ultra DESIGN Dimensions : 163,18 mm x 74,64 mm x 9,06 mm Poids : 227g Avant Corning® Gorilla® Glass Victus® dos en cuir silicone nanotech antibactérien IP68 Couleurs : Noir, Blanc, Vert Olive Appareil photo LEICA VARIO-SUMMICRON 1:1.8-3.0/12-120 ASPH. Caméra principale de 1 pouce à ouverture variable de 23 mm - Caméra grand angle de 50 mégapixels - IMX989, taille de capteur de 1" - Taille de pixel de 1,6 μm, Super pixel 4-en-1 de 3,2 μm - f/1.9, f/4.0, HyperOIS, lentille asphérique 8P Téléobjectif Leica 75 mm - 50MP IMX858 - f/1.8, OIS Super téléobjectif Leica 120 mm - 50MP IMX858 - f/3.0, OIS Appareil photo ultra-large Leica 12 mm - 50MP IMX858 - f/1.8, 122° FOV - AF - Prend en charge la macrophotographie de 5 cm Deux styles photographiques : Leica Authentic Look et Leica Vibrant Look Styles photographiques personnalisés Leica Système d'objectif principal amélioré : documentaire de 35 mm, bokeh tourbillonnant de 50 mm, portrait de 75 mm, mise au point douce de 90 mm Filtres Leica : Leica Sepia, Leica Blue, Leica Vivid, Leica Natural, Leica BW Natural et Leica BW High Contrast Créez en Dolby Vision® jusqu'à 4K à 60 images par seconde Enregistrement vidéo professionnel 8K à 24 ips sur toutes les distances focales Mode directeur Enregistrement vidéo LOG 10 bits, prend en charge l'importation LUT Ultra RAW 14 bits Photographie Ultra Nocturne Appareil photo selfie à l'écran de 32 mégapixels - 0,7 μm, 1,4 μm 4 en 1 Super Pixel taille - f/2.0 - Encadrement dynamique (0,8x, 1x) - Mode nuit - Mode portrait - HDR Afficher Écran AMOLED 120 Hz WQHD+ 6,73" - 20:9, 3200 x 1440, 522 ppi - AdaptiveSync Pro de 1-120 Hz, taux d'échantillonnage tactile jusqu'à 240 Hz - Luminosité : HBM 1300 nits (type), 2600 nits (pic) - Gamme de couleurs P3 - 68 milliards de couleurs Écran HDR Pro Dolby Vision®, HDR10+, HDR10, HLG Mode lumière du soleil Mode de lecture adaptatif Gradation PWM de 1920 Hz Surveillance de la fréquence cardiaque à l'écran Performance Snapdragon 8 Gen 2 - Processus de fabrication économe en énergie de 4 nm - GPU Qualcomm® AdrenoTM - Système RF moderne Snapdragon® X70 5G LPDDR5X + UFS 4.0 Stockage - 12 Go + 256 Go, 16 Go + 512 Go, 16 Go + 1 To MIUI 14 basé sur Android 13 Technologie Loop LiquidCool Batterie et charge Batterie de 5 000 mAh (type) Xiaomi AdaptiveCharge Charge turbo filaire de 90 W Charge turbo sans fil de 50 W Charge sans fil inversée audio Deux haut-parleurs Dolby Atmos

Date et prix

Le Xiaomi 13 Ultra sera disponible en noir, vert olive et blanc avec une finition en cuir synthétique. Un lancement mondial est prévu avec un prix de 1 299 €. C'est une sacré somme pour un Xiaomi, mais cela reste moins cher qu'un iPhone 14 Pro Max.



Pour terminer, voici la vidéo de présentation du 13 Ultra :