Voici l'énorme capteur photo du Xiaomi Mi 12S Ultra !

Xiaomi vient de présenter une triplette de nouveaux smartphones, et l'un d'eux est livré avec une nouvelle caractéristique assez énorme : un capteur de caméra de 1 pouce, ce qui est carrément géant pour un smartphone. Le triple objectif propose notamment un zoom optique 5x et même 120x en numérique.

Mi 12S Ultra : Un appareil photo qui fait téléphone

Quand on parle du modèle "Ultra" du Mi 12S Ultra, il faut savoir que tout est disproportionné. Avec un écran OLED de 6,73 pouces compatible 120 Hz comparable à celui d'un iPhone 13 Pro Max, le haut de gamme du constructeur chinois offre le SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1, une grande batterie de 4 860 mAh, une recharge rapide filaire de 67 W, le Bluetooth 5.2, les haut-parleurs stéréo ou encore la capacité de filmer en Dolby Vision HDR, c'est surtout le module photo arrière qui laisse perplexe. Cette zone ne passe pas inaperçu avec son appendice géante.

À l'intérieur de cette fausse lentille se trouvent les trois appareils photo du téléphone : un ultra-large de 48 mégapixels, un téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique 5x (et un zoom numérique "120x" qui ne sera probablement pas très beau), et enfin, l'appareil photo principal de 50 mégapixels, qui utilise ce capteur de 1 pouce.



Quelques sociétés ont déjà intégré des capteurs d'un pouce dans leurs téléphones, mais ce n'est pas très courant. On trouve plutôt ce genre de composants dans des appareils photo haut de gamme comme la série RX100 de Sony. La taille plus grande permet au capteur de recueillir plus de lumière et de capturer des images plus détaillées. Il ne transformera pas un téléphone en un reflex numérique, mais il pourrait constituer une avancée par rapport à l'appareil photo typique des smartphones ; l'iPhone 13 Pro, par exemple, a un capteur de 1/1,65 pouce.



Pour ne pas simplement avancer des chiffres, Xiaomi s'est associé avec Leica et Sony pour la conception. On peut parler de caméra phone...



Les autres Mi 12S

En plus du 12S Ultra, Xiaomi présente également deux modèles bas de gamme : le 12S et le 12S Pro. Ces deux téléphones ont un capteur de caméra principale d'une taille de 1/1,28 pouce, ce qui est plus petit que l'Ultra mais toujours plus grand que sur la plupart des smartphones. Le 12S a un écran plus petit de 6,28 pouces à 120 Hz, tandis que le 12S Pro a un écran OLED de 6,73 pouces à 120 Hz, comme l'Ultra. Tous deux sont équipés de la même puce Snapdragon 8 Plus Gen 1. Les différences sont donc minimes.

Prix et date de sortie

Le 12S Ultra sera lancé en premier lieu en Chine. Pour le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, le prix annoncé est de 5 999 RMB (environ 900 USD), tandis qu'une version haut de gamme avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage sera vendue 6 999 RMB (environ 1 050 euros).



Le prix du 12S débute à 3 999 RMB (600 euros) et celui du 12S Pro à 4 699 RMB (700 euros).