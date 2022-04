Selon Apple, si les revenus de l'iPad ont baissé, c'est à cause de la pénurie

Julien Russo

Pour son dernier trimestre de 2021, Apple a annoncé des hausses de revenus dans toutes ses catégories de produits, c'était un sans faute. Malheureusement, le premier trimestre de 2022 n'aura pas permis de reproduire la même performance, si tous les indicateurs sont au vert, ce n'est pas le cas pour l'iPad. Mais il y a une explication...

C'est la faute de l'approvisionnement

Pour le premier trimestre de 2022, Apple a annoncé une augmentation de 5,50% des revenus liés à l'iPhone, une hausse de 14,73% pour les Mac, une croissance de 12,37% pour l'Apple Watch et les accessoires ainsi que +17,28% pour les services. Si ces résultats vont probablement mettre des étoiles dans les yeux des investisseurs, il y a un point faible : les revenus de la catégorie iPad.



En effet, la tablette la plus populaire sur le marché a moins rapporté d'argent à Apple comparé au T1 2021. Pourtant, Apple avait mis les moyens avec notamment l'iPad Air 5 et sa fameuse puce M1 qui a été dévoilé le mois dernier.



Comment expliquer cette chute dans les ventes ?

Selon Apple, il n'y a eu aucune difficulté pour convaincre les clients de passer commande, ils étaient d'ailleurs très nombreux à vouloir acquérir le dernier iPad Pro M1 et l'iPad Air de 5e génération.

Cependant, Apple n'a pas pu répondre assez rapidement à toutes les commandes, certains ont été livrés en avril (donc ne compte pas dans le T1 2022) et d'autres ont été annulés par les clients, car l'attente était trop longue.

Le géant californien affirme avoir été victime de contraintes d'approvisionnement, plusieurs fournisseurs n'ont pas réussi à suivre la cadence à cause de la pénurie de puces et de composants qui n'arrivaient pas assez vite pour satisfaire les commandes d'Apple.



Résultat, la demande était forte, mais Apple n'a pas pu livrer à temps ses Apple Store physiques, son Apple Store en ligne et les revendeurs aux États-Unis et à l'international.

On l'avait d'ailleurs observé, les délais d’expédition pour certaines configurations d'iPad étaient montés à des niveaux assez élevés au mois de mars. Beaucoup pensait que cela était lié à l'annonce du nouvel iPad Air, mais la tendance a continué après l'Apple Event.



Même si la firme de Cupertino n'aime pas se justifier sur ses revenus et ventes, l'équipe de direction tenait quand même à le faire pour rassurer les investisseurs.