Les ventes d'iPad ont baissé sur T4 2021, mais Apple a augmenté sa part de marché

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

iPad

Medhi Naitmazi

Les dernières données en provenance d'IDC montrent que les livraisons d'iPad ont reculé de 1,6 million d'unités au cours du dernier trimestre 2021 en glissement annuel, mais Apple a tout de même augmenté à la fois sa part de marché et son avance sur Samsung.



Le rapport montre qu'Apple a expédié 17,5 millions d'iPad pendant les fêtes, contre 19,1 au même trimestre de 2020, soit une baisse de 8,6%....

Apple toujours plus fort dans le classement des ventes de tablettes

Cette baisse des ventes d'iPad a une explication simple, le marché des tablettes dans son ensemble a diminué de 11,9%, et les principaux concurrents Samsung et Lenovo ont connu des reculs bien plus importants. Les tablettes Android de Samsung ont chuté de 21,6 %, tandis que le déclin de Lenovo d'une année sur l'autre était encore plus important, à 25,4 %.

IDC explique essentiellement que beaucoup de gens ont acheté des tablettes pendant les premiers stades de la pandémie, et que les ventes commencent maintenant à revenir à un niveau plus normal. Anuroopa Nataraj, analyste de recherche principal au sein du Mobility and Consumer Device Trackers d'IDC, a déclaré :

Les expéditions mondiales de tablettes ont atteint 46 millions d'unités au cours du quatrième trimestre de 2021 (4T21), affichant une baisse pour la deuxième fois depuis le début de la pandémie en 2020. Les expéditions ont diminué de 11,9 % d'une année sur l'autre au 4T21 en raison d'un ralentissement de la demande, selon les données préliminaires de l'International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker. Pour l'ensemble de l'année 2021, les expéditions totales de tablettes ont augmenté de 3,2 % en glissement annuel et ont atteint 168,8 millions d'unités, soit le niveau le plus élevé du marché depuis 2016 [...]



Bien que 2021 ait été une excellente année pour le marché des tablettes, les expéditions ont commencé à décélérer, car le marché a dépassé le pic de demande dans de nombreuses zones géographiques.

Il y a cependant encore de bonnes nouvelles à venir pour Apple et ses concurrents :

Toutefois, les expéditions dans un avenir proche resteront supérieures aux niveaux pré-pandémiques, car l'apprentissage virtuel, le travail à distance et la consommation de médias restent des priorités pour les utilisateurs.

Apple a facilement pris la tête du classement des tablettes, tant au quatrième trimestre que sur l'ensemble de l'année. Sur les trois derniers mois, la part d'Apple était de 38 %, contre 15,9 % pour Samsung, qui occupait la deuxième place. Sur l'ensemble de l'année, la part d'Apple était de 34,2 % contre 18,3 %. La firme peut remercier l'iPad Pro 2021 mais aussi et surtout les iPad Air 4 et iPad mini 6 qui ont cartonné.



La valeur des iPad en tant qu'outils de télétravail est renforcée par le lancement de la version bêta du contrôle universel, qui permet une utilisation beaucoup plus transparente d'un MacBook et d'un iPad côte à côte. L'intégration complète de l'écosystème d'Apple va faire un bond en avant avec macOS 12.3 et iPadOS 15.4 actuellement en bêta.