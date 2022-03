Selon Gartner, Apple possédait 22% de part de marché au T4 2021 avec l'iPhone

Il y a 18 min

iPhone

Julien Russo

Réagir



Lors des résultats financiers à la fin de chaque trimestre, Apple communique seulement les revenus issus de ses catégories de produits. Pour avoir une estimation du nombre d'unités expédié, il faut se rapprocher des cabinets d'analyse qui observe de près les tendances du marché. Selon Gartner, Apple a réalisé une performance impressionnante !

La puissance de l'iPhone est incroyable

Si Apple fait le timide sur certains marchés comme celui des enceintes connectées ou encore des boitiers connectés, le géant californien se sent à l'aise sur le secteur des smartphones.

D'après un récent rapport de Gartner, l'iPhone a réalisé une prouesse exceptionnelle, Apple a dépassé Samsung sur le marché mondial des ventes de smartphone avec un total de 82,9 millions d'iPhone expédiés et une PDM de 21,9%. Ces chiffres ne concernent que le quatrième trimestre de 2021, la période la plus intéressante grâce au Black Friday et Noël.



Grâce aux belles ventes d'iPhone, Apple a réussi à se placer loin devant Samsung qui ne possède que 68,9 millions de ses Galaxy expédiés et une part de marché de 18,2%.

L'un comme l'autre a réalisé une performance plus satisfaisante que l'année dernière, Apple a augmenté sa PDM de 1,2% et Samsung de 2,1%.

Le cabinet d'analyse Gartner affirme que l'année 2021 a été plutôt bonne pour les constructeurs de smartphones, les ventes mondiales ont grimpé de 6% après une période difficile où beaucoup de consommateurs avaient décidé de repousser l'idée de renouveler leur smartphone à cause de la pandémie.

Les ventes de smartphones ont rebondi au premier semestre 2021, après une baisse de 12,5 % en 2020. La baisse des ventes de smartphones de l'année précédente en raison de la COVID-19 et le rebond vers la croissance au premier semestre 2021 ont contribué à propulser le marché vers la croissance. Cependant, les pénuries de composants et les problèmes de chaîne d'approvisionnement ont perturbé les ventes de smartphones au second semestre 2021.

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus, les fabricants chinois de smartphones les plus populaires se retrouvent en troisième, quatrième et cinquième position.

Xiaomi a réussi à expédier 44,8 millions de ses smartphones (+6% de PDM)

a réussi à expédier de ses smartphones (+6% de PDM) Oppo a expédié 32,5 millions de smartphones (-0,3% de PDM)

a expédié de smartphones (-0,3% de PDM) Vivo a expédié 29 millions de ses smartphones (-0,7% de PDM)

Grâce à ses iPhone SE et iPhone XR ainsi que les différentes promotions chez les revendeurs, Apple arrive à convaincre de plus en plus de consommateurs qui étaient partis à la base pour acheter un smartphone d'entrée ou de milieu de gamme chez un fabricant chinois. Apple devrait continuer sur ce chemin prochainement avec l'annonce de l'iPhone SE 3 prévue pour le 8 mars.

Les fabricants chinois de smartphones Xiaomi, Oppo et Vivo ont étendu leurs réseaux de distribution au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine et en Europe pour saisir les opportunités laissées ouvertes par Huawei et LG après leur sortie du secteur des smartphones en 2020. Cependant, les fortes ventes d'Apple en Chine au quatrième trimestre 2021 ont affaibli la demande de smartphones chinois. Oppo et Vivo ont connu une baisse de leurs ventes, tandis que Xiaomi a continué à maintenir sa position de n° 3.

Source