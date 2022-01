En décembre 2021, l'iPhone a vu sa part de marché décoller en Europe

Il y a 3 heures

iPhone

Julien Russo

Réagir



Si Apple est en position de force depuis de nombreuses années aux États-Unis, en Europe, les choses ne sont pas aussi simples. La firme de Cupertino rencontre des difficultés face à deux géants du secteur : Samsung et Xiaomi qui malmènent trop souvent la part de marché de l'iPhone. En décembre 2021, Apple a réussi à retourner la situation à son avantage avec une part de marché qui a dépassé tous les concurrents !

L'iPhone a été premier en Europe en décembre 2021

Selon le cabinet Counterpoint Research, Apple a surpassé les attentes et estimations avec ses iPhone en 2021, on remarque dès le début de l'année une forte hausse de la part de marché qui peut s'expliquer par l'effet "iPhone 12" qui était la première gamme avec la puce 5G.

Au fil de l'année, la part de marché d'Apple a progressivement diminué aux alentours des 20%, une tendance qui se produit chaque année une fois que la majorité des propriétaires d'anciens iPhone ont déjà renouvelé leur précieux.

Rappelons tout de même qu'entre janvier et septembre, il n'y a eu aucun lancement de nouvel iPhone contrairement à Xiaomi et Samsung.

La part de marché de l'iPhone est repartie à la hausse dès le mois de septembre 2021 grâce à la commercialisation des iPhone 13. Heureusement, Apple avait prévu un stock plutôt convenable pour les premières semaines de disponibilité, celui-ci n'a toutefois pas été suffisant face à la demande et au rythme de production globalement lent à cause de la pénurie de puces.



Malgré les nombreuses ruptures de stock sur les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, la part de marché n'a fait qu'augmenter sur le dernier trimestre de 2021, au point de dépasser son plus grand rival... Samsung !

Counterpoint Research a également communiqué une visibilité de la part de marché en Europe sur la totalité de l'année. On remarque que la firme sud-coréenne ne bouge pas de sa première place avec toujours 32% de part de marché.

Apple réalise une belle progression en passant de 22% à 26%, cela peut s'expliquer par deux succès consécutifs que sont les iPhone 12 et les iPhone 13. Les consommateurs ont été nombreux à se faire plaisir, en partie parce que les nouveaux smartphones répondaient à leurs attentes comme l'intégration de la 5G ou encore l'arrivée de l'écran ProMotion 120 Hz.



Les entreprises chinoises performent aussi en Europe, mais d'une manière plus timide. On retrouve en troisième position Xiaomi qui s'en sort le mieux avec 20% de part de marché (+6%), loin derrière il y a Oppo à 8% (+3%), realme à 2% (+1%) et vivo à 1% (=). Comme à leurs habitudes, les constructeurs chinois misent sur les smartphones d'entrée ou de milieu de gamme pour attirer les consommateurs, le haut de gamme ne fonctionne toujours pas en Europe. Il faut dire que pour un smartphone à plus de 800€, les clients préfèrent se tourner vers Apple et Samsung.



Via