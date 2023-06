Apple dépasse Dell et Asus sur le marché des ordinateurs personnels en Europe de l'Ouest

Comparé à de nombreux concurrents sur le marché des ordinateurs personnels, Apple a un gigantesque handicap : les prix. Si des marques comme Asus ou encore Dell mises énormément sur les modèles d'entrée et de milieu de gamme, chez Apple, on a fait le choix que du haut de gamme avec des modèles qui sont tous disponibles à partir de 1 000€. Sans surprise, c'est un point faible sur le marché des ordinateurs, toutefois, Apple arrive quand même à s'en sortir sur certains trimestres.

Apple réalise une belle performance en Europe de l'Ouest

Selon un récent rapport du cabinet Canalys, Apple a réalisé une belle performance sur le premier trimestre de 2023 en Europe de l'Ouest, le géant californien a profité d'une énorme baisse des ventes chez Dell et Asus pour prendre la 3e place avec une part de marché de 14,6%. Comme le révèlent les statistiques divulguées par le cabinet d'analyse, Apple a expédié 1,4 million de Mac sur la totalité du trimestre, soit une légère baisse de 300 000 Mac qui n'ont pas trouvé preneur malgré les stocks disponibles.



Cette petite baisse de performance qu'a vécue Apple a été multipliée par 2 chez certains concurrents. Dell a expédié 1,3 million de ses ordinateurs fixes et portables contre 2,2 millions sur le même trimestre en 2022 et Asus a aussi déçu avec l'expédition de 659 000 ordinateurs contre 974 millions sur la même période l'année précédente.

Devant Apple, on retrouve HP qui possède une avance très importante avec 2,5 millions d'ordinateurs expédiés ainsi que Lenovo légèrement devant avec 2,6 millions d'expéditions.

Comme l'a fait remarquer Canalys, la totalité des acteurs sur le marché des ordinateurs fixes et portables en Europe de l'Ouest ont été victimes d'une baisse de leurs ventes, cela n'est pas lié à une baisse de l'innovation, car celle-ci est toujours majeure chez tous les fabricants, mais plutôt à l'inflation qui limite les dépenses des européens, mais également leurs budgets lors d'un achat nécessaire ou indispensable.



Au total, il y a eu au premier trimestre de 2023, 9,9 millions d'expéditions d'ordinateurs personnels en Europe de l'Ouest, un chiffre en baisse de 37% par rapport au premier trimestre de 2022. Comme vous pouvez le constater dans le tableau de Canalys ci-dessous, Apple est l'entreprise qui s'en sort le mieux, on peut remercier les lancements de nouveaux Mac qui ont permis de stimuler des ventes qui étaient en fort recul pour la fin de 2022.

Le nouveau MacBook Air 15" disponible depuis aujourd'hui devrait maintenir cette dynamique pour les prochains mois en attendant d'autres renouvellements de Mac.

