Apple Intelligence va booster les ventes d'iPhone et d'iPad, selon Morgan Stanley

À la fin de l'année, les États-Unis vont avoir accès à plusieurs fonctionnalités à base d'intelligence artificielle grâce à "Apple Intelligence". Cette nouvelle entrée pour Apple dans l'univers de l'IA est saluée par la banque d'investissement Morgan Stanley. Pour les analystes, les ventes d'iPhone 16 pourraient bénéficier d'une forte croissance poussée suite à l’aide d’Apple Intelligence. Morgan Stanley a même augmenté l'objectif de prix pour les actions d'Apple tellement qu'il est évident que la gamme iPhone 16 va être un succès.

Apple Intelligence, probablement le motif principal des renouvellements d'iPhone

Selon les analystes de Morgan Stanley, la nouvelle technologie Apple Intelligence pourrait jouer un rôle déterminant dans l'augmentation des ventes d'iPhone et d'iPad. Cette innovation (qui suit la tendance actuelle) promet de transformer l'utilisation des smartphones, mais elle exige des appareils plus récents, incitant ainsi les consommateurs à renouveler leur iPhone. En effet, pour bénéficier de ses fonctionnalités avancées, les utilisateurs devront obligatoirement passer à des modèles plus récents tels que l'iPhone 15 Pro ou les futurs modèles de la gamme iPhone 16, attendus en septembre. Cette nécessité de renouvellement devrait stimuler les ventes d'iPhone, poussant les utilisateurs à abandonner leurs anciens appareils.



Les analystes de Morgan Stanley sont très optimistes quant à l'impact d'Apple Intelligence, ils estiment que cette technologie pourrait encourager un grand nombre d'utilisateurs Android à passer à iOS, tout en incitant les utilisateurs actuels d'iPhone à renouveler leurs appareils. En conséquence, Morgan Stanley a relevé son objectif de prix pour les actions Apple de 216 $ à 273 $, une initiative rare avant l'annonce officielle d'un nouveau produit.

Des prévisions très ambitieuses

Morgan Stanley prévoit qu'Apple pourrait expédier près de 500 millions d'iPhone au cours des deux prochaines années, ce qui est absolument énorme, mais pas impossible comme on parle d'Apple. Avec une base de plus d'un milliard d'iPhone en circulation dans le monde, Morgan Stanley estime qu'un renouvellement massif est à venir et pourrait même provoquer de nombreuses ruptures de stock au lancement, mais aussi pendant les mois qui suivront.



Ils prévoient qu'entre 66 % et 69 % des iPhone expédiés en 2025 et 2026 seront de nouveaux modèles. Les analystes expliquent que seulement 8 % des utilisateurs d'iPhone et d'iPad adopteront la technologie Apple Intelligence, mais ce chiffre devrait augmenter progressivement au fil des mois suivant le lancement.



La banque d'investissement prévoit une croissance annuelle de l'ASP (prix de vente moyen) de l'iPhone entre 4 et 5 %. Cette perspective de croissance durable renforce l'optimisme de Morgan Stanley quant à l'avenir des ventes d'iPhone, stimulées par l'innovation et le renouvellement des appareils.



