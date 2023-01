L'App Store aurait connu en 2022 sa première baisse de revenus depuis 2008

Mais qu'est-ce qui a fait baisser les revenus des deux stores ? Ce qui rapporte le plus en général : les jeux . Les applications qui mettent en avant des jeux en local ou en multijoueur ont encaissé une chute de 5% de leurs revenus. Les studios n'ont pas réussi comme avant à convaincre les joueurs d'acheter des niveaux supplémentaires, de la monnaie virtuelle... Cela peut s'expliquer par l'inflation où beaucoup de personnes font plus attention aux dépenses qui sont réalisées au quotidien. Évidemment, les achats intégrés dans les jeux populaires de l'App Store ne sont pas une priorité dans un budget mensuel !

Selon un récent rapport du cabinet d'analyse data.ai , l'App Store d'Apple et le Play Store de Google ont rencontré quelques difficultés en 2022. En effet, si les téléchargements ont été aussi nombreux (+11%) que les années précédentes, les utilisateurs des deux stores ont moins été motivés à dépenser de l'argent dans les applications payantes ou les achats intégrés. Les données récoltées par data.ai affirment qu'Apple a constaté une baisse de 2% de son chiffre d'affaires en 2022 comparé à 2021 où il y avait eu une explosion des revenus avec +19% ! Que ce soit l'App Store ou encore le Play Store, Apple et Google sont loin à plaindre, car les deux stores ont quand même engrangé la colossale somme de 167 milliards de dollars en seulement 12 mois.

L'App Store est un atout majeur pour le segment des services chez Apple, comme les utilisateurs n'ont accès qu'à cette boutique d'applications sur leurs appareils, Apple récupère 100% des téléchargements, achats et abonnements à renouvellement mensuel. Si le succès est entier depuis la création de l'App Store, la célèbre boutique numérique aurait rencontré un ralentissement dans ses revenus en 2022 !

