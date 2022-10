Chiffre d'affaires : l'App Store a connu son pire mois depuis plus de sept ans

Même si c'est loin d'être dramatique, l'App Store USA-Canada-Japon a connu sa plus forte baisse depuis sept ans sur le mois de septembre 2022. En ces temps particulièrement difficiles, le secteur du jeu vidéo semble être le plus touché, un peu oublié par les utilisateurs qui ont la tête sur d'autres priorités.

Petite chute pour les revenus de l'App Store

C'est une première en sept ans ! Au mois de septembre 2022, l'App Store a connu une baisse de revenus d'environ 5 %. Comme l'indique Morgan Stanley grâce aux données de Sensor Tower, c'est la plus forte diminution mensuelle pour la boutique d'Apple depuis 2015.



D'après les chiffres, c'est le secteur des jeux vidéo qui a le plus dégringolé avec un -14 %. Des chiffres basés uniquement sur le secteur États-Unis - Canada - Japon. Nul doute que la baisse doit être également présente en Europe au vu de l'inflation galopante. Cela ne devrait pas s'arranger chez nous avec l'imminente augmentation des prix sur l'App Store dans plusieurs pays dont la France.

Apple a tout de même tenu à rappeler qu'il est difficile de faire des comparaisons d'une année sur l'autre en ce moment. En effet, il y a un an, le monde était encore plongé dans la pandémie, le télétravail, les restrictions... Ce qui est beaucoup moins le cas à l'heure actuelle.



Néanmoins, l'inflation mondiale semble être la première cause de la baisse dans ce cas précis. Avec des prix qui augmentent un peu partout, les utilisateurs préfèrent, et à juste titre, dépenser de l'argent dans des domaines plus prioritaires que le jeu vidéo.



Pour rappel, Apple publiera ses résultats financiers trimestriels ce mois-ci, plus précisément le 27 octobre. Ce sera l'occasion de constater si les chiffres évoqués ci-dessus pèsent dans la balance commerciale du géant américain.