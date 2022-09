App Store : les prix en France vont augmenter !

Depuis plus d’un an, nous vivons avec des augmentations de prix récurrentes sur les produits du quotidien, mais aussi sur les services numériques qu’on utilise sur nos appareils connectés. L’une des boutiques d’applications les plus célèbres annonce un changement tarifaire à venir ! Vous l’aurez compris, il s’agit du populaire App Store…

Les prix vont partir à la hausse en France et dans d’autre pays

D’après une annonce d’Apple qui a eu lieu cette nuit, dès le mois prochain, les prix sur l’App Store vont évoluer. Plusieurs pays vont être touchés par cette augmentation, la firme de Cupertino a mentionné le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie, le Pakistan, la Suède, le Vietnam ainsi que tous les pays qui utilisent l’euro comme monnaie.

Vous l’aurez compris, la France n’échappera pas à la hausse tarifaire !



Ce changement va concerner dans un premier temps le prix affiché pour télécharger des applications payantes, mais aussi les achats intégrés seront visés à partir du 5 octobre. Un coup dur pour les joueurs qui achètent régulièrement de la monnaie virtuelle ou des pass de combat dans leurs jeux préférés.

Pourquoi cette hausse de prix ?

Il y a tellement d’augmentation de prix depuis le début de l’année que c’est devenu quelque chose de banal. Toutefois, Apple n’avait pas augmenté les prix sur sa boutique d’applications depuis un petit moment, pourquoi cette modification maintenant ?



Dans son communiqué, le géant californien ne donne pas de raison officielle pour l’Europe, par contre, on se dit que cela pourrait être lié à la baisse de la valeur de notre monnaie. L'euro a atteint depuis plusieurs semaines la parité avec le dollar, ce qui ne s'est jamais produit au cours des 20 dernières années. Sans surprise, cela a des conséquences, on l’a vu avec la gamme iPhone 14 qui a proposé un tarif de 1000€ minimum pour le modèle le moins cher, du jamais vu jusqu’à aujourd’hui !



La seule raison officielle que communique Apple concerne le Vietnam, si Apple augmente les prix de l’App Store là-bas, c’est à cause des nouvelles réglementations fiscales dans le pays.

Dès le 5 octobre 2022, les prix des applications et des achats intégrés (à l'exclusion des abonnements à renouvellement automatique) sur l'App Store augmenteront au Chili, en Égypte, au Japon, en Malaisie, au Pakistan, en Pologne, en Corée du Sud, en Suède, au Vietnam et dans tous les territoires qui utilisent la monnaie euro. Au Vietnam, ces augmentations reflètent également de nouvelles réglementations permettant à Apple de percevoir et de verser les impôts applicables, à savoir la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et l'impôt sur le revenu des sociétés (CIT) à des taux de 5 % respectivement.

Dans le détail, l’augmentation tarifaire n’a rien de spectaculaire, ce que vous payez aujourd’hui à moins de 1€ sur l’App Store ne vous coûtera pas 10€ demain.

Apple prévoit d’augmenter le tarif minimum pour l’achat d’une app de 0,99€ à 1,19€, le prix de 9,99€ passera à 11,99€.

Il n’y a rien de dramatique, mais cette différence de prix peut coûter cher pour un utilisateur qui a l’habitude d’acheter des applications ou des achats intégrés sur l’App Store !



Bien sûr, la mauvaise nouvelle, c’est que les utilisateurs ne pourront pas se rapprocher de store tiers pour télécharger des apps payantes, car c’est tout simplement bloquer dans l’écosystème Apple…