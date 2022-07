Des MacBook Pro M2 Pro et M2 Max à venir entre fin 2022 et début 2023

Après les MacBook Pro M2 et MacBook Air M2, Apple prépare déjà la suite avec plusieurs ordinateurs équipés de la dernière puce entre 2022 et 2023. Dans sa lettre d'information "Power On", Mark Gurman de Bloomberg affirme que la société a pour objectif de lancer les nouveaux MacBook Pro M2 et MacBook Pro M2 Max dès cet automne.

L'accent mis sur les performances graphiques

Selon le journaliste américain, les MacBook Pro de 14 pouces et 16 pouces 2021 équipés de processeurs M2 plus performants sont déjà en cours de développement. Il affirme que le design général et les caractéristiques des machines sont "susceptibles de rester à peu près les mêmes" car Apple vient de remanier cette machine avec un nouveau châssis, plus de ports, un chargeur MagSafe, un meilleur écran et une webcam améliorée. Le tout avec les variantes Pro et Max du processeur M1.



Gurman indique que les nouveaux modèles de 14 et 16 pouces devraient recevoir de nouvelles puces, les processeurs M2 Pro et M2 Max, qui sont des itérations des puces M1 Pro et M1 Max de l'année dernière.



Gurman donne une information importante sur ce que l'on peut attendre des MacBook Pro M2 Pro et M2 Max :

Attendez-vous à ce que l'accent soit mis sur l'aspect graphique, comme avec le M2 standard.



Les benchmarks de la puce M2 dans le MacBook Pro montrent que sa performance monocœur est environ 12% plus rapide que la puce M1, tandis que la performance multicœur est en hausse d'environ 18%. La puce M1 comprend également certaines fonctionnalités qui n'existaient que sur les processeurs haut de gamme de la famille M1, comme des performances accrues en matière d'encodage et de décodage vidéo 4K, et la prise en charge d'une mémoire LP5 unifiée plus rapide.



Pour les futurs "Pro", Mark Gurman avance que les Macs M2 Pro et M2 Max se concentreront sur le côté graphique, ce qui pourrait être excellent pour les utilisateurs professionnels qui ont besoin d'effectuer des tâches plus exigeantes avec le montage vidéo, le codage, ou encore les gamers.

Quelle date de sortie pour les MacBook Pro M2 ?

Enfin, les MacBook Pro M2 et M2 Max pourraient être lancés entre l'automne 2022 et le printemps 2023. Le journaliste de Bloomberg précise que compte tenu des difficultés persistantes de la chaîne d'approvisionnement, il est difficile de prédire exactement quand ceux-ci arriveront en magasins.



En tout cas, si vous avez un MacBook Pro M1 Pro / Max, Apple n'aura rien de vraiment transcendant à vous offrir. Seule la puce M2 sera nouvelle, et avec des gains assez modestes pour la plupart des utilisateurs.