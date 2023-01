iFixit a suivi le guide Apple pour démonter le MacBook Pro 2023 en vidéo

On ne présente plus iFixit, le site spécialisé dans la fourniture de guides de réparation des produits Apple, des appareils technologiques en général. Cependant, cette fois-ci, iFixit a décidé de tester les guides de réparation officiels d'Apple en démontant le nouveau MacBook Pro 2023 qui vient d'être lancé. Les bricoleurs ont publié une vidéo explicative.

iFixit suit les guides de réparation Apple

Le démontage du nouveau MacBook Pro 2023 n'est pas spécialement intéressant cette année, car la firme de Cupertino a repris l'excellente formule des modèles 2021 en lui ajoutant une puce M2 Pro ou M2 Max. En cela,, les nouveaux ordinateurs portables sont presque identiques à leurs prédécesseurs. Mais ce qui fait le charme de la dernière vidéo de démontage d'iFixit, c'est que la société a suivi les guides de réparation officiels fournis par Apple pour voir s'ils sont faciles à comprendre.

Ces guides font partie du programme de réparation en libre-service d'Apple, qui fournit aux utilisateurs les outils nécessaires pour réparer leurs propres appareils de la marque. Ce programme couvre la plupart des modèles récents d'iPhone ainsi que toute la gamme de Mac sous M1. Mais comme les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces ont le même design que la génération précédente (avec la puce M2), iFixit a utilisé les guides pour les modèles MacBook Pro 2021.



iFixit rappelle en premier lieu quelque chose que nous avions vu dès le départ avec un test du guide Apple, les guides de réparation d'Apple sont accompagnés de nombreux avertissements de sécurité. Ce n'est pas étonnant, manipuler des composants électroniques n'est pas anodin, les utilisateurs peuvent se blesser ou provoquer une panne plus importante encore. Mais le guide de réparation d'Apple est-il assez intuitif ?



Selon iFixit, le manuel d'Apple est "assez complet et facile à suivre". Cependant, le spécialiste de la réparation a noté une chose intrigante, la marque californienne demande à un moment de positionner le MacBook sur le bord d'une table avec l'écran qui pend dans le vide au moment de découpler les deux parties de la machine. Selon l'expert, le but de la manœuvre est que l'utilisateur ne touche jamais la batterie pendant la réparation.

Enfin, en ce qui concerne la note de réparabilité, le MacBook Pro 2023 a obtenu un petit 5 sur 10, car de nombreuses pièces sont soudées à la carte logique.

Un SSD plus lent dans le MacBook Pro 2023

Avant que nos amis d'iFixit ouvre le nouveau MacBook Pro, nous avions déjà eu un aperçu des composants internes du modèle 2023 en début de semaine. Alors qu'on pensait que le "problème" de lenteur du SSD 256 Go des MacBook Air M2 et MacBook Pro M2 de 2022 serait corrigé sur cette version haut de gamme, ce n'est pas le cas. Pire, le MacBook Pro 512 Go présente le même défaut, à savoir deux puces NAND contre quatre auparavant, ce qui conduit à des vitesses de lecture / écriture plus lentes. Seuls les modèles 1 To et 2 To ne sont pas affectés. Mais l'écart est de toute façon ténu.



Voici la vidéo complète du démontage par iFixit sur YouTube :