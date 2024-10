Le MacBook Air M4 arrivera début 2025, suivi d'un Mac Studio M4 et de nouveaux iPad

Au cours de la première semaine du mois de novembre, Apple commercialisera le MacBook Pro M4, un nouveau modèle très attendu par les professionnels qui sont en constante recherche de meilleures performances (surtout à l'ère de l'intelligence artificielle). Si Apple va se concentrer à répondre aux besoins des pros en fin d'année, l'entreprise passera après à la demande des particuliers avec notamment une mise à jour du MacBook Air ! Une nouvelle rumeur nous donne plus d'informations au sujet des futurs lancements Mac et iPad.

Rendez-vous en 2025

Selon un récent rapport de Bloomberg, Apple a déjà planifié son planning de lancement des prochains Mac et iPad. Si le MacBook Pro M4 arrive de façon imminente, il va falloir s'armer d'un peu de patience pour les MacBook Air M4 et Mac Studio M4. D'après les informations obtenues par le média, le renouvellement du MacBook Air aura lieu au cours du début de 2025, normalement au premier trimestre. Suivra après un deuxième lancement (à quelques semaines ou mois d'intervalles) du... Mac Studio M4.



Du côté du MacBook Air M4, on trouvera un modèle de 13 pouces et 15 pouces, Apple les a déjà numérotés en interne avec les codes "J713" et "J715". Avec ce nouveau MacBook, il faudra s'attendre à des innovations principalement au niveau des composants, Bloomberg précise qu'aucune modification sur le design n'a été réalisée. Comme c'est le cas avec les iPhone 16 Pro et les iPhone 15 Pro, il sera impossible de le distinguer visuellement avec le MacBook Air M3 sorti en mars.

Après l'annonce et la commercialisation du MacBook Air M4, on retrouvera le Mac Studio M4, celui-ci a déjà un nom de code en interne, il s'agit du J575. Bloomberg donne peu de détails à propos de ce futur Mac, mais on sait tout de même qu'il devrait avoir une grande amélioration au niveau des performances. En ce qui concerne la date de commercialisation, celle-ci devrait avoir lieu avant les vacances d'été 2025.

Et de nouveaux iPad !

L'année 2025 sera aussi l'occasion pour Apple de lancer de nouveaux iPad, le rapport mentionne l'arrivée au printemps de l'iPad Air 7 et de l'iPad 11. L'entreprise prépare aussi de nouveaux claviers haut de gamme pour accompagner le lancement de ces deux iPad. S'ajoutera à l'annonce des deux iPad, le fameux iPhone SE 4 dont la production de masse commencera en décembre.