CES 2022 : Satechi présente le Pro Hub Max et le Pro Hub Mini pour les MacBook Pro M1

Il y a 3 heures

Accessoires Apple / Mac

Julien Russo

Comme de nombreux accessoiristes, l'entreprise Satechi a choisi l'incroyable visibilité médiatique qu'apporte le CES 2022 pour présenter deux nouveaux produits destinés aux propriétaires des MacBook Pro M1. Satechi a encore placé la barre très haute en répondant à toutes les exigences des consommateurs.

Satechi souhaite vous apporter tout ce dont vous avez besoin

Avec les MacBook Pro M1, Apple a enfin rajouté plusieurs ports qui avaient été supprimés dans le passé. Cependant, les ports disponibles ne sont pas toujours suffisants pour certains utilisateurs qui ont besoin d'une expérience plus poussée avec leur MacBook Pro.

À cette catégorie de personne, les accessoiristes proposent depuis de nombreuses années des Hub USB-C qui vont mettre à disposition tout ce qui vous manque sur votre Mac.



Satechi est l'un des leaders sur ce marché, l'entreprise ne cesse d'innover et continue à le faire avec deux grosses annonces qui ont eu lieu aujourd'hui au salon CES 2022 à Las Vegas.

L'accessoiriste a présenté son Pro Hub Max et son Pro Hub Mini, deux nouveaux modèles qui vont probablement attirer l'attention des propriétaires des MacBook Pro 2021 !



Dans le Pro Hub Max, vous avez :

USB-C avec alimentation de 96 W

Gigabit Ethernet

HDMI avec prise en charge de la 4K @ 60Hz

USB-A x 1

USB-C x 1 (10 Gbit/s)

Lecteur de carte SD/Micro SD

Prise casque 3,5 mm

Pro Hub Mini à gauche et Pro Hub Max à droite

Pour le petit frère baptisé "Pro Hub Mini", vous aurez des caractéristiques tout aussi convaincantes avec des atouts comme la prise HDMI 8K avec du 30 Hz ou encore le port Gigabit Ethernet.



Voici tout ce que vous retrouverez en détail :

USB-C (USB4) avec charge PD de 100 W

HDMI avec prise en charge jusqu'à 8K @ 30Hz

Gigabit Ethernet

USB-A x 2 (USB 3.2 - 10 Gbit/s)

USB-A x 1 (USB 2.0)

Lecteur de carte SD/Micro SD

Prise casque 3,5 mm

Disponibilité et tarifs

Satechi n'est pas réputé pour être l'accessoiriste le moins cher et l'entreprise le prouve encore une fois.

Le Pro Hub Max sera prochainement disponible au tarif de 100$ et le Pro Hub Mini sera lui également disponible "dans un avenir proche" au tarif de 150$.

Il ne s'agit pas d'une erreur, le Pro Hub Mini est considéré comme plus "premium" que le "Pro Hub Max". Si vous regardez bien, le Max a l'avantage sur le port HDMI 8K en 60 Hz, mais le Pro Hub Mini a lui aussi ses propres atouts comme le port USB-C (USB4) avec la charge PD de 100 W ainsi qu'une conception plus compacte et discrète.