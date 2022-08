Gurman confirme la sortie du MacBook Pro M2 Pro / Max pour 2022

Les futurs modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces de nouvelle génération d'Apple équipés des puces M2 Pro et M2 Max sont "bien avancés dans le développement et les tests", et il y a encore une chance que les ordinateurs portables soient commercialisés plus tard cette année, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Des puces M2 Pro et M2 Max en 5 nm

Dans sa lettre d'information "Power On" d'aujourd'hui, notre ami journaliste a déclaré qu'Apple prévoyait de commercialiser les nouveaux modèles MacBook Pro 2022 "dès cet automne", mais comme d'habitude, il a ajouté qu'il était possible que le calendrier soit repoussé en raison de perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou d'autres facteurs. Aux dernières nouvelles, la production de masse des ordinateurs portables était calée pour le quatrième trimestre selon l'analyste Ming-Chi Kuo.

Alors que certains rapports suggéraient que les puces M2 Pro et M2 Max pourraient être les premières puces 3nm d'Apple, il semble de plus en plus probable que les puces resteront 5nm. Les performances des puces seraient tout de même améliorées par rapport aux puces M1 Pro et M1 Max des modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces actuels, car Apple devrait passer du processus standard 5 nm "N5" de TSMC à son processus 5 nm plus avancé connu sous le nom de "N5P".



À l'instar de la puce M2 standard, les puces M2 Pro et M2 Max devraient également présenter un nombre accru de cœurs de GPU et de RAM par rapport à leurs équivalents M1.



Aucune modification majeure du design n'a été évoquée pour les MacBook Pro 14 et 16 pouces, ce qui n'est pas surprenant étant donné que les ordinateurs portables ont été lancés avec un tout nouveau design en octobre 2021. Le nouveau design était plus imposant, et comprenait le retour de ports comme MagSafe et HDMI, tandis qu'une encoche a été ajoutée à l'écran pour une caméra 1080p améliorée et des bords plus fins. Sans oublier la dalle miniLED et les puces M1 Pro et M1 Max qui ont littéralement coupé le souffle des testeurs et utilisateurs. Notre test du MacBook Pro M1 Max de 14 pouces est d'ailleurs toujours d'actualité.