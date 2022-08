La puce M2 Pro avec la gravure en 3nm devrait entrer en production au 4e trimestre de 2022

Depuis qu'Apple a abandonné Intel pour les processeurs de ses Mac, le géant californien s'est lancé dans une course qui consiste à concevoir la puce la plus rapide sur le marché. Face à des concurrents qui s'améliorent toujours plus vite, Apple a décidé de mettre les bouchées doubles en développant la puce M2 Pro avec une gravure en 3 nm (une première !)

La M2 Pro commencera sa production en fin d'année

Bonne nouvelle pour les puces M2 dans les Mac, le partenaire taïwanais TSMC a complètement achevé le développement des puces avec la gravure en 3 nanomètres, il y a quelques mois. La production de masse devrait pouvoir commencer dès la fin de l'année s'il n'y a pas d'imprévu sur le parcours d'entrée en production !



Le premier client de TSMC à bénéficier de cette gravure se trouve être... Apple. En effet, l'entreprise va profiter de la gravure nouvelle génération pour sa puce M2 Pro qui sera lancée dans les Mac courant l'année 2023. Ce sera une puce plus performante et qui offrira une meilleure gestion de l’autonomie.

Plus la gravure d'une puce est réduite et plus celle-ci diminue son côté énergivore. Si cela n'a aucune importance pour les utilisateurs d'iMac, c'est un gigantesque atout pour les MacBook qui sont souvent utilisés loin d'une prise électrique lors des déplacements.



Selon la source qui divulgue cette information exclusive, la puce M2 Pro pourrait être la première à recourir la fabrication de pointe en 3 nm de TSMC. Les futurs modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces, ainsi qu'un Mac mini haut de gamme, pourraient être dévoilés plus tard cette année ou au début de l'année prochaine avec l'utilisation du processeur M2 Pro.



Côté iPhone, Apple va aussi bientôt proposer une puce gravée en 3 nanomètres, cependant l'attente sera plus longue, car les indiscrétions ont mentionné que cela sera possible qu'à partir des iPhone 15 qui seront commercialisés à la rentrée de 2024.



