Puce M5 : la production démarre pour une sortie fin 2025

Apple ne perd pas de temps et prépare déjà l'avenir de ses processeurs maison. Alors que les puces M4 commencent à peine à équiper les derniers Mac, la firme de Cupertino vient de passer commande auprès de TSMC pour la production des futures puces M5, selon The Elec. Un développement qui annonce une nouvelle génération prometteuse pour fin 2025.

Une architecture innovante malgré des compromis

La puce M5 sera gravée en 3 nanomètres, une technologie de pointe mais qui n'est pas la plus avancée disponible chez TSMC. Apple a en effet choisi de ne pas opter pour le processus en 2 nm, principalement pour des raisons de coûts. Malgré ce compromis, le M5 apportera des innovations majeures, notamment grâce à l'adoption de la technologie System on Integrated Chip (SoIC).



Cette approche d'empilement 3D représente une avancée significative par rapport aux designs 2D traditionnels, avec une meilleure gestion thermique et une réduction des fuites électriques. Apple a d'ailleurs renforcé sa collaboration avec TSMC sur cette technologie, qui intègre également des composites en fibre de carbone thermoplastique. Les premiers tests de production auraient déjà débuté en juillet dernier.

Un déploiement progressif dès fin 2025

Ce qui est particulièrement intéressant avec cette puce M5, c'est son potentiel double usage. Selon certaines sources, Apple prévoirait de l'utiliser non seulement dans ses appareils grand public, mais aussi dans son infrastructure de serveurs IA. Cette stratégie permettrait de renforcer les capacités d'intelligence artificielle tant au niveau des appareils que des services cloud de la marque.



Cette nouvelle génération de processeurs devrait donc marquer une étape importante dans l'évolution de l'architecture Apple Silicon, confirmant la réussite de la transition initiée en 2020 avec l'abandon des processeurs Intel. Le partenariat avec TSMC, qui reste le fabricant exclusif des puces Apple, s'avère une fois de plus crucial pour maintenir l'avance technologique de la marque à la pomme.



