TSMC commencera la production d'une puce M2 Pro en 3 nm à la fin 2022

⏰ Il y a 1 heure

Julien Russo

À la surprise générale, Apple a dévoilé lors de l'Apple Event de la WWDC 2022, une nouvelle puce M2 pour la dernière génération de MacBook Air et MacBook Pro. C'est une avancée phénoménale, mais ce n'est qu'une étape par rapport à ce qui sera annoncé en fin d'année... Apple devrait passer au niveau supérieur avec la M2 Pro et une gravure de 3 nm.

La M2 Pro

Selon de récentes informations de l'analyste Jeff Pu, Apple aurait eu un accord spécifique avec son fournisseur taïwanais TSMC. L'entreprise qui joue un rôle important dans les puces présentes dans les produits Apple pourrait fournir des puces M2 Pro en gravure 3 nm dès la fin 2022.

Le rapport mentionne la production en série d'une puce qui serait nommée par Apple comme étant la "M2 Pro", la conception en 3 nm offrira des avantages de préservation de l'autonomie, mais aussi de performances.



Comme vous avez pu le remarquer à plusieurs reprises dans l'actualité Apple, que ça soit sur l'iPhone, l'iPad ou encore les Mac, Apple cherche en permanence à réduire la taille de ses puces. Pourquoi ? Il y a une raison à cela.

Plus la puce est petite et plus la distance entre les transistors est réduite, ce qui augmente considérablement le potentiel des performances. À l'heure actuelle, TSMC n'a pas réussi à faire moins qu'une gravure en 5 nm pour les puces M1 et M2, mais l'entreprise a promis une gigantesque avancée de ce côté à Apple.

Les indiscrétions en parlent très peu, mais depuis plusieurs années, TSMC a des ingénieurs qui travaillent tous les jours à réduire la taille des puces dans nos smartphones, tablettes et ordinateurs. La société spécialisée dans les semi-conducteurs a conscience que c'est ce que cherchent en priorité ses clients, cela rendra heureux à la fois Apple, mais aussi les autres sociétés qui réalisent tous les ans des masses de commandes pour inclure les puces TSMC dans leurs produits.



Pour rappel, la puce M2 dévoilé avant-hier soir lors de l'Apple Event a des gains de vitesses très importantes. Le géant californien a expliqué que celle-ci a des performances CPU 18% plus rapides que la M1, elle offre 24 Go de RAM maximum, soit 8 Go de plus que ce que pouvait donner la puce M1.

On remarque aussi des performances graphiques en hausse de 35% grâce au nouveau GPU 10 cœurs.



Pour le moment, il est impossible de savoir ce que donnera la M2 Pro, mais grâce à sa gravure en 3 nm, il y a de fortes chances qu'Apple pulvérise de nouveaux records. Intel et AMD doivent suivre de près l'évolution de la puce d'Apple qui ne cesse d'être plus impressionnante chaque année.



