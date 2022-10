Rumeur : les MacBook Pro 2022 disposeront d'une RAM LPDDR5X à « très haute bande passante »

De nombreuses indiscrétions l'affirment, Apple publiera le moins prochain un nouveau communiqué de presse avec dedans l'annonce de nouveaux MacBook Pro équipés de la puce M2 Pro et M2 Max. Une nouvelle rumeur autour de ces nouveaux produits a fait le buzz cette nuit, celle-ci mentionne des détails très intéressants en ce qui concerne la RAM.

Apple devrait inclure la dernière RAM LPDDR5X de Samsung

Pour ses prochains MacBook Pro 14 et 16 pouces, Apple devrait poursuivre son partenariat avec Samsung qui fournit la RAM aux deux ordinateurs. À l'heure actuelle, les propriétaires des MacBook Pro 2021 retrouvent une RAM LPDDR5 de la firme sud-coréenne, même s'il ne s'agit pas de la plus performante, elle permet quand même à la puce M1 Pro d'apporter jusqu'à 200 Go/s de bande passante en mémoire et à la puce M1 Max d'avoir des pics jusqu'à 400 Go/s.

La prochaine génération de MacBook Pro pourrait être livrée avec la toute nouvelle RAM LPDDR5X de Samsung, celle-ci offre jusqu'à 33% de bande passante supplémentaire pour une consommation d'énergie réduite de 20%. Dans ce cas, le M2 Pro pourrait atteindre une bande passante mémoire allant jusqu'à 300 Go/s tandis que le M2 Max pourrait atteindre une bande passante mémoire allant jusqu'à 600 Go/s.



Le renouvellement des MacBook Pro est attendu pour le mois prochain, au plus tard pour début décembre. Apple commercialisera un modèle 14 pouces et un autre de 16 pouces (comme la génération actuelle). Tout comme le dernier MacBook Air, Apple devrait proposer l'intégration de la puce M2 afin de toujours mieux concurrencer les nouveaux PC avec les processeurs Intel ou AMD.



