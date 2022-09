MacBook Pro 2022 : vers un lancement en octobre ?

Sans grande surprise, l'Apple Event de la rentrée n'a pas abordé des nouveautés Mac et iPad, Apple s'est concentré exclusivement sur des annonces iPhone, Apple Watch et AirPods. En réalité, le géant californien possède d'autres ressources pour nous impressionner, elles arriveront au cours du dernier trimestre de 2022 dans le cadre d'un second événement spécial.

Les MacBook Pro 2022 se préparent au lancement

Vous estimez avoir dépensé assez d'argent avec les précommandes des iPhone 14, AirPods Pro 2 et des Apple Watch ? La tentation va bientôt repointer le bout de son nez avec l'arrivée prochaine d'une nouvelle génération de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces.

Comme l'ont affirmé plusieurs indiscrétions, Apple devrait introduire ses fameuses puces M2 Pro et M2 Max dans les MacBook Pro 2022, deux puces qui sont particulièrement agressives face aux derniers processeurs d'Intel qui est aujourd'hui le principal concurrent d'Apple.



Selon un récent rapport publié par le média Digitimes, les fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement Mac d'Apple se préparent aux livraisons des prochains MacBook Pro en ralentissant la fabrication des anciens Mac. Cet ordre a été donné par la firme de Cupertino qui ferait très attention à ne pas produire trop de MacBook Pro pour éviter d'avoir un surplus de stock dans ses Apple Store lors du lancement de la nouvelle génération de MacBook Pro.

Selon l’indiscrétion, les processeurs M2 Pro et M2 Max offriront davantage de performances et une meilleure efficacité énergétique dans le cadre de la prochaine génération de MacBook Pro, mais le design devrait rester le même. Les puces seront censées être construites sur la technologie 5nm et inclure plus de cœurs de GPU et de RAM que leurs homologues M1.



DigiTimes indique que les fournisseurs d'Apple sont également en train d'arrêter la production des AirPods Pro de première génération après l'annonce de la deuxième génération la semaine dernière. Pour rappel, Apple ne proposera plus à la vente cette génération d'AirPods Pro, toutefois les clients pourront toujours en trouver pendant un long moment chez les revendeurs qui offriront probablement des remises attractives pour vider leur stock.