Des coques Beats font leur apparition sur l'iPhone 16 et 16 Pro

Beats, la célèbre marque audio d'Apple, fait un pas de plus dans l'écosystème de la Pomme. La firme vient d'annoncer sa toute première collection de coques pour iPhone, spécialement conçues pour les modèles d'iPhone 16. Avec un design distinctif et un support des dernières technologies d'Apple.

MagSafe, Camera Control et protection optimale

Plus qu'un simple accessoire esthétique, la coque Beats pour iPhone 16 se veut aussi pratique et protectrice. Conçue en polycarbonate rigide avec des bords souples pour absorber les chocs, elle est dotée à l'intérieur d'un revêtement en microfibre pour préserver la finition de votre précieux.

Mais la vraie valeur ajoutée, c'est la compatibilité totale avec les fonctionnalités phares de l'iPhone 16. La coque supporte le MagSafe pour une charge sans fil facile, ainsi que le tout nouveau bouton Camera Control. Selon Beats, un cristal de saphir couplé à une couche conductrice permet de transmettre parfaitement les pressions et les gestes à ce bouton dédié à l'appareil photo.

Un style distinctif en quatre coloris

Fidèle à l'identité de Beats, cette coque se démarque par un style affirmé et des couleurs vives. Quatre options sont proposées pour s'accorder aux coloris de l'iPhone 16 et 16 Pro : Noir Obscur, Pierre de montagne, Bleu marée et Violet vespéral.

L'extérieur bénéficie d'un traitement glossy et résistant aux rayures. De quoi afficher un look unique tout en protégeant durablement votre smartphone. Un combo séduisant, surtout quand on connaît les déboires des précédentes coques en tissu FineWoven d'Apple...

Proposées au prix de 59€, soit dans la même gamme que les coques officielles en silicone ou transparentes, les coques Beats pour iPhone 16 sont disponibles dès aujourd'hui sur l'Apple Store en ligne. Selon le vice-président d'Apple Music et de Beats Oliver Schusser, elles sont "le moyen idéal d'accessoiriser la nouvelle gamme d'iPhone 16". Les fans de la marque au béat rouge apprécieront !