Tim Cook en voyage d'affaires au Vietnam

Tim Cook est en ce moment au Vietnam. L'occasion pour le grand patron d'Apple de rencontrer de jeunes talents équipés de produits à la pomme croquée, parler business, mais aussi investir dans des projets écologiques/humanitaires.

Tim Cook au Vietnam

Tim Cook, PDG d'Apple, est actuellement en voyage d'affaires au Vietnam. Tout comme avec l'Inde, l'objectif est clair, réduire la dépendance de la marque envers la Chine. Comme indiqué dans un communiqué officiel sur le site web vietnamien d'Apple, les investissements dans la chaîne d'approvisionnement vietnamienne seront plus nombreux dans les mois et années à venir.



De plus, un fonds de 50 millions de dollars va être créé et destiné à la formation des employés et des fournisseurs du pays. Idéal pour augmenter la vitesse d'exécution de cette fameuse chaîne d'approvisionnement. Comme à son habitude, Apple a prévu le coup pour les personnes handicapées.

Apple a commencé à opérer au Vietnam il y a plus d'une décennie et soutient actuellement plus de 200 000 emplois à travers le pays grâce à des emplois directs, des chaînes d'approvisionnement et une économie d'applications iOS dynamique.

Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. En supplément des annonces "business", Apple a réitéré son engagement en faveur de la protection de l'environnement. En coopération avec l'organisation mondiale d'eau, Gravity Water, des systèmes avancés de stockage d'eau de pluie vont être installés dans plus de 130 écoles et permettront d'assurer de l'eau potable quotidiennement à plus de 42 000 élèves. Il en va de même pour l'énergie propre.

Avec le soutien d'Apple, l'organisation est sur la bonne voie pour atteindre son objectif de 131 écoles d'ici la fin de ce mois, en fournissant de l'eau sûre et stable tout au long de l'année à plus de 42 000 élèves ainsi qu'aux enseignants et à leurs familles.

Thanks to the very talented VietMax for showing me how iPhone and iPad fit into his dance and street art workflows, and to rapper Suboi for sharing her newest song in Spatial Audio! It was incredible to see the energetic Vietnamese hip-hop culture! pic.twitter.com/OrckdJSZV3 — Tim Cook (@tim_cook) April 15, 2024

Developers CollaNote & ELSA Speak walked me through how they use Apple products to help customers boost productivity and learn. Bootloader Studio shared the new app they’re working on for Vision Pro. All three are fantastic examples of Vietnam’s fast growing developer community! pic.twitter.com/YjOxyB6qTJ — Tim Cook (@tim_cook) April 15, 2024