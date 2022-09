iPhone 14 Pro et Pro Max : l'écran est bien plus lumineux en extérieur avec du soleil

Pendant une longue période, les écrans de nos smartphones ont rencontré des difficultés dans des environnements ensoleillés (difficile de lire un texte, de regarder des vidéos...) ce qui était dû à une luminosité trop faible. Plus la technologie évolue et plus ce problème disparaît, cela s'explique par les spécialistes du secteur comme Samsung Display, LG Display ou encore BOE qui arrivent à toujours faire mieux !

L'iPhone 14 Pro sera deux fois plus lumineux à la lumière du soleil

Pour les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, Apple a énormément travaillé avec son partenaire Samsung Display pour améliorer la luminosité des écrans en plein soleil. Apple affirme que les écrans Super Retina XDR inclus dans l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max sont les "écrans les plus avancés de tous les smartphones". Utilisés en extérieur, les nouveaux écrans atteignent une luminosité maximale de 2 000 nits, soit le double de celle de leurs prédécesseurs.



Cette nouvelle luminosité plus puissante se ressentira aussi bien en intérieur qu'en extérieur, Apple estime que cela est bien mieux pour le confort des utilisateurs et pour profiter de son iPhone l'été en plein soleil avec 40 degrés.

Attention toutefois à un détail, la luminosité maximale ne sera pas présente en permanence, sinon ce serait une catastrophe pour l'autonomie des iPhone 14 Pro. En réalité, Apple propose un système similaire à la méthode employée pour le taux de rafraîchissement. L'écran de votre iPhone choisira l’intensité maximale de luminosité en fonction de ce que vous faites sur votre smartphone.



Cette luminosité améliorée est rendue possible par le nouvel écran OLED sélectionné par Apple et le nouveau moteur d'affichage de la puce A16 Bionic, qui permet des fonctionnalités telles que la Dynamic Island et l'écran qui ne s'éteint jamais quand votre iPhone passe en mode veille.



Les iPhone 14 Pro et Pro Max sont disponibles en précommande.