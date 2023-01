Une femme britannique assure qu'elle serait morte sans son Apple Watch

D'après les dires d'une femme britannique, elle serait peut-être décédée si son Apple Watch ne l'avait pas prévenue d'un grave problème cardiaque.



Le quotidien The Independent rapporte que la personne en question, Elain Thompson (59 ans), de Gateshead dans le nord-est de l'Angleterre, s'est rendue chez le médecin après que son Apple Watch l'a avertie d'un rythme cardiaque irrégulier.



En raison de cette alerte, les médecins lui ont donné un moniteur cardiaque à porter jour et nuit. Le moniteur a révélé qu'elle avait une terrifiante ligne plate de 19 secondes pendant son sommeil.

Un grand merci à l'Apple Watch

Lorsque Elain Thompson a été emmenée à l'hôpital, on a découvert qu'un caillot en était la cause et un stimulateur cardiaque a été implanté pour le traiter. Elle affirme que sans son Apple Watch, elle ne serait pas là aujourd'hui.

Cela m'a sauvé la vie. Sans l'alerte, je n'en aurais peut-être pas discuté avec le médecin. Maintenant, je porte toujours mon Apple Watch. Savoir que j'aurais pu mourir était extrêmement terrifiant. Je suis tombé dans un coma de 19 secondes. Peut-être ne me suis-je même pas réveillée.

Thompson recevait un traitement contre l'épilepsie depuis 2018, mais les examens hospitaliers n'ont révélé aucun signe de maladie sous-jacente à l'époque. La fille de Thompson, Ashleigh, a demandé à sa mère début 2022 qu'elle porte une Apple Watch comme moniteur de fréquence cardiaque. C'est donc comme cela qu'elle a une alerte de rythme irrégulier qui l'a poussée à consulter un médecin. À la suite de ses tests effectués en fin d'année, les médecins l'ont très rapidement alertée sur les risques et depuis ce mois de janvier 2023, elle porte un stimulateur cardiaque en permanence, chose qu'elle gardera à vie.



Thompson avait visiblement une Apple Watch 3 au poignet, preuve que vous n'avez pas besoin de la dernière Apple Watch Ultra pour profiter de ses bienfaits.