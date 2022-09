Une Apple Watch Series 8 trouve une fibrillation auriculaire quelques jours après être livrée

Les belles histoires autour de l'Apple Watch sont tellement nombreuses que beaucoup de clients Apple considèrent la montre connectée comme un "ange gardien" contre les problèmes cardiaques et les chutes. Une expérience qui nous vient du Royaume-Uni montre à quel point l'Apple Watch est talentueuse pour détecter une fibrillation auriculaire.

Découvrez l'histoire de Jason Smith

Quand elle est à votre poignet, l'Apple Watch surveille le rythme de votre cœur plusieurs fois par jour pour détecter si celui-ci est normal ou présente une anomalie. Sachez que vous pouvez aussi l'installer temporairement au poignet d'un proche pour réaliser un ECG afin de vérifier si les résultats sont réguliers ou si prendre rendez-vous avec un cardiologue est recommandé.



C'est ce qui s'est passé pour Jason Smith un utilisateur Apple aux États-Unis qui venait de commander l'Apple Watch Series 8.

Le jeune homme explique :

Mes parents partaient pour le week-end à Chester (Royaume-Uni) lorsque j'ai reçu un appel de mon père pour lui dire que maman ne se sentait pas bien du tout. Il a dit qu'elle se sentait très étourdie et comme si son cœur battait - je leur ai dit de s'arrêter et que je serais avec eux le plus rapidement possible.



À mon arrivée, j'ai pris sa tension artérielle et j'ai évalué son état général, ce qui était relativement normal compte tenu de ce qui s'était passé. Ma mère m'a informé que tout allait beaucoup mieux et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter.

Alors qu'il venait de recevoir son Apple Watch Series 8, Jason Smith prend soudainement l'initiative d'installer sa nouvelle montre connectée au poignet de sa mère. Il va lui expliquer comment faire un ECG, il lui demande de poser son poignet sur une table, de ne pas bouger et de garder son doigt sur la Digital Crown.



Smith va réaliser 3 ECG à sa mère, les 3 indiquent clairement qu'il y a une fibrillation auriculaire avec une fréquence cardiaque au repos supérieure à 160 bpm. L'Apple Watch est catégorique, la mère de Jason Smith a un problème cardiaque, ce qui poussera les parents et le fils à se rapprocher d'un centre hospitalier de Chester au Royaume-Uni.



Après un long diagnostic à l'hôpital, la famille Smith a appris que les médecins avaient bien confirmé la fibrillation auriculaire initialement détectée par l'Apple Watch. Grâce à des équipements médicaux nettement plus performants, ils ont pu proposer le traitement le plus adapté à la situation.

Je suis heureux d'annoncer qu'après un séjour à l'hôpital et un certain nombre de médicaments qu'elle doit prendre pour le reste de sa vie, elle va absolument bien. Les spécialistes du NHS qui se sont occupés d'elle ont dit que sans l'Apple Watch, il y a une forte probabilité qu'elle n'aurait pas survécu au reste de la journée.

Pour suivre à l'avenir son rythme cardiaque et détecter de potentiels autres problèmes, la mère de Jason Smith va finalement acheter une Apple Watch. Si beaucoup estiment qu'une Apple Watch n'est pas "vitale" au quotidien, l'avis change complètement après une expérience comme celle qu'a vécu la mère de Jason.