L'Apple Watch Series 3 pourrait être abandonnée en fin d'année

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Apple est prêt à tout pour vous faire acheter une Apple Watch, la firme de Cupertino s'est précédemment intéressée aux clients ayant des budgets serrés. Pour cette catégorie de consommateurs, il y a eu l'Apple Watch SE et un maintien de la disponibilité de l'Apple Watch Series 3. Toutefois, la troisième génération de la célèbre montre connectée pourrait être abandonnée dès cette année.

Le logiciel est en cause

Selon un récent rapport de l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple pourrait bientôt exclure l'Apple Watch Series 3 des modèles actuellement commercialisée et qui sont toujours en production. D'après Kuo, la fin de la Series 3 pourrait avoir lieu au troisième trimestre de 2022, cela est essentiellement lié à l'âge de la montre connectée (qui a tout de même cinq ans d'existence), mais aussi à watchOS...



S'il faut reconnaître que l'Apple Watch Series 3 n'a pas été d'une performance et fluidité extraordinaire avec watchOS 8, il serait presque inconcevable qu'Apple donne son feu vert pour que watchOS 9 puisse s'installer sur la Series 3.

La raison est simple, la partie logicielle évolue, mais le matériel reste le même, ce qui engendre inévitablement des problèmes dans la puissance de calcul.

Pour Ming-Chi Kuo, il ne fait aucun doute que dès la prochaine annonce côté Apple Watch, la Series 3 deviendra "obsolète", il ne sera plus possible d'installer la dernière mise à jour, elle ne sera plus produite dans les usines de partenaires et sa disparition progressive chez les revendeurs sera déclenchée.



Pour 2022, l'analyste voit une Apple Watch Series 8, une seconde génération pour l'Apple Watch SE (le modèle d'entrée de gamme) et une Apple Watch plus robuste dédiée aux sportifs qui sont susceptibles de l'abîmer pendant leur activité.