Apple Vision Pro : le modèle low-cost pourrait être abandonné

Avec le Vision Pro, Apple a directement visé le haut de gamme en proposant des composants parmi les plus chers du marché et des fonctionnalités à faire pâlir Meta et les autres acteurs du marché. Bien sûr, qui dit haut de gamme, dit sans surprise un coût élevé. Si certaines rumeurs ont mentionné la possibilité d'un Apple Vision Pro de milieu ou d'entrée de gamme, le projet pourrait être abandonné si on en croit un récent rapport.

L'Apple Vision Pro low-cost pas pour tout de suite ?

À l'annonce de l'Apple Vision Pro, plusieurs rumeurs ont assuré que la firme de Cupertino était en train de travailler sur une version moins coûteuse que la première génération du Vision Pro présentée à la WWDC 2023. Cette information a réconforté de nombreux clients Apple qui ne se voyaient pas dépenser près de 4000 euros dans le premier ordinateur spatial commercialisé par Apple. Malheureusement, d'après Ming-Chi Kuo, les rumeurs se seraient trompées, le célèbre analyste toujours au courant de ce qui se passe chez Apple, explique que l'Apple Vision Pro low-cost a probablement été annulé et ne verra jamais le jour.

Pour ses débuts dans l'informatique spatiale, Apple souhaiterait dans un premier temps se concentrer sur le Vision Pro qui a été dévoilé avant l'été, il est possible que l'entreprise veuille d'abord lancer le modèle annoncé avant de travailler sur une version moins coûteuse. Rappelons quand même qu'il y a encore plusieurs fonctionnalités de visionOS qui ne sont pas terminés à 100% en ce moment et que les développeurs d'Apple travaillent d'arrache-pied pour que tout soit prêt en temps et en heure.

Des prévisions d'expédition qui ne changent pas

Dans son rapport, Ming-Chi Kuo confirme à nouveau qu'Apple expédiera environ 400 000 à 600 000 exemplaires du Vision Pro l'année prochaine grâce au lancement aux États-Unis ainsi qu'aux autres vagues de lancement qui suivront au cours de 2024 dans le reste du monde. L'analyste explique également que l'Apple Vision Pro 2 devrait sortir au premier semestre de 2027 "au plus tard", il ne faut s'attendre à aucune "mise à jour matérielle" entre 2024 et 2027 pour le Vision Pro.



