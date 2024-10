Tesla : l'événement du "robotaxi" a été retardé à cause d'un imprévu sur la conception

Après avoir révolutionné le secteur de l'automobile avec ses véhicules électriques et son logiciel de conduite autonome, Tesla a une autre ambition que n'a pas pu cacher bien longtemps Elon Musk : le taxi robot. Dans les cartons de Tesla, il est prévu d'annoncer très prochainement un véhicule capable de circuler en ville et en banlieue sans chauffeur et transportant un ou plusieurs passagers. Vous l'aurez compris, c'est le rêve des applications comme Uber qui vont pouvoir récupérer plus que la commission actuellement prélevée aux chauffeurs.

Tesla a une fois de plus repoussé la date de présentation de son très attendu robotaxi, selon Bloomberg, c'est la deuxième fois que cet événement est décalé. Prévu pour le mois prochain, l'événement devait accueillir des journalistes dans une grande salle pour dévoiler cette innovation. Cependant, il a finalement été reprogrammé pour octobre.



Elon Musk a expliqué sur X que ce report est dû à une modification majeure de la conception à l'avant du véhicule. Ce changement de dernière minute a perturbé l'organisation de l'événement, obligeant le conseil d'administration de Tesla à prendre la décision de repousser la présentation. Bien que ce retard soit une mauvaise nouvelle pour ceux qui attendaient avec impatience la présentation du robotaxi, Musk a su trouver un aspect positif à cette situation. Il a mentionné que ce délai supplémentaire offrirait à Tesla l'opportunité de présenter d'autres innovations en même temps.

Sur X, Elon Musk avait annoncé cet événement en avril en manifestant un grand enthousiasme pour le projet de robotaxi. Cependant, Musk semblait avoir été un peu trop optimiste quant à la rapidité de l'évolution de ce projet ambitieux. Malgré ce contretemps, Tesla reste déterminée à révolutionner le secteur des transports avec ses technologies maison.

L'introduction des robotaxis de Tesla pourrait transformer des applications comme Uber de manière radicale. Ces véhicules autonomes élimineraient le besoin de chauffeurs, réduisant ainsi les coûts opérationnels et potentiellement les tarifs pour les utilisateurs finaux. Bien sûr, si les robotaxis se déploient rapidement à travers le monde, ce sera une mauvaise nouvelle pour les chauffeurs de VTC, car cela leur fera une concurrence supplémentaire qui sera compliquée de combattre. Difficile de faire mieux qu'un système de conduite autonome capable de rouler 7j/7, qui ne demande aucune rémunération, qui ne prend aucun jour de vacances et qui n'a aucune revendication pour ses conditions de travail.

Requested what I think is an important design change to the front, and extra time allows us to show off a few other things