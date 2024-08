ChatGPT bat des records de revenus sur mobile

Le modèle GPT-4o d'OpenAI a propulsé les revenus de ChatGPT vers de nouveaux sommets. Selon les données d'Appfigures, l'application mobile du célèbre chatbot a généré 28 millions de dollars de revenus nets en juillet, son meilleur mois à ce jour. Un chiffre impressionnant qui ne prend pas en compte les commissions prélevées par Apple et Google sur leur magasin d'applications respectif.

GPT-4o booste les revenus de ChatGPT

Lancé en mai dernier, GPT-4o a apporté son lot de nouveautés à ChatGPT : prise en charge du texte, de la parole et de la vidéo, temps de réponse plus rapides, possibilité d'interrompre le chatbot pour des échanges plus naturels... Des améliorations qui ont séduit les utilisateurs et fait bondir les revenus de l'application de 40% en mai.

Si la croissance s'est légèrement tassée depuis, elle reste soutenue. ChatGPT aurait ainsi engrangé l'équivalent de 39,9 millions de dollars en juillet avant le prélèvement des commissions des app stores. La majorité (83%) provient de l'App Store d'Apple, en hausse de 20% par rapport à juin. Ces chiffres prennent en compte uniquement les abonnements in-app. Il est toute à fait possible de s'abonner à ChatGPT depuis le site internet d'OpenAI pour le même prix, ce qui permet à l'entreprise d'échapper à la taxe de 30% et passer sous les radars des chiffres d'abonnés.

2 millions de nouveaux abonnés en juillet

Toujours selon Appfigures, ChatGPT aurait gagné 2 millions d'abonnés payants supplémentaires en juillet, un nouveau record. L'application profite à plein de l'engouement autour de l'intelligence artificielle, et plus particulièrement des agents conversationnels comme Siri chez Apple.

Et la tendance ne devrait pas s'inverser de sitôt. ChatGPT s'apprête à lancer un nouveau mode vocal avancé, permettant des interactions encore plus réalistes et quasi-instantanées. De quoi continuer à séduire de nouveaux utilisateurs dans les mois à venir et générer toujours plus de revenus pour OpenAI.



Une question subsiste : est-ce que ces abonnés payants resteront une fois que ChatGPT sera pleinement intégré à Apple Intelligence ? En tout cas, pas sûr que les abonnements suivent à couvrir les investissements massifs et les coûts des serveurs pour OpenAI, et un modèle économique viable reste à trouver.



Source

Télécharger l'app gratuite ChatGPT