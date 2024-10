Apple s'offre finalement une saison 2 de "Présumé Innocent"

1 com

Apple TV+ a annoncé aujourd'hui le renouvellement de la série limitée "Presumed Innocent" pour une deuxième saison. La première, avec Jake Gyllenhaal en tête d'affiche, est inspirée du roman populaire éponyme et se conclura avec son huitième épisode le 24 juillet. Initialement prévue comme une série limitée, cette annonce de renouvellement a surpris beaucoup de gens.

Une bonne nouvelle pour les abonnés

Une demi-surprise finalement, puisque "Presumed Innocent" a été un immense succès pour Apple TV+, ce qui peut logiquement expliquer la décision de prolonger le plaisir. Dans une déclaration à Variety, Apple a décrit la série comme sa série dramatique la plus regardée, bien que les chiffres d'audience n'aient pas été dévoilés.

La deuxième saison abordera une toute nouvelle affaire, apparemment distincte de la narrative de la première saison. Les producteurs exécutifs David E. Kelley et J.J. Abrams restent attachés au projet. Il n'est pas encore confirmé si Gyllenhaal reviendra. Sinon, ce serait plutôt une série comme True Détective ou Fargo, des programmes qui proposent des histoires et personnages sans corrélation d'une saison à l'autre.

Si vous n'avez pas encore commencé à regarder la série, vous avez deux semaines pour rattraper avant que le mystère du meurtre ne se conclue. "Presumed Innocent" avait déjà été adapté en film avec Harrison Ford ; les téléspectateurs de la série attendent de voir si cette adaptation suivra la même fin.



Apple aime à rappeler le succès de sa plateforme récompensées à de multiples À ce jour, les films, documentaires et séries Apple Original ont remporté 499 prix et 2 190 nominations, dont la comédie "Ted Lasso", récompensée par plusieurs Emmy Awards, et le film "CODA", lauréat historique de l'Oscar du meilleur film en 2022.