Carton d'audience : Présumé Innocent a écrasé House of the Dragon, la semaine dernière aux US

Depuis plusieurs semaines, il y a une série Apple qui génère une tonne de nouvelles souscriptions à Apple TV+, qui ne cesse de faire parler d'elle sur les réseaux sociaux et qui bat tous les records d'audience aux États-Unis et à l'international, il s'agit de Présumé Innocent. Cette série qui suit un procès hors du commun aux rebondissements impressionnants est numéro 1 devant de gros contenus sur les services de streaming concurrents.

Présumé Innocent, la série à regarder absolument

Selon un récent rapport de Reelgood, un service spécialisé dans le suivi des audiences dans l'industrie du streaming, la série Présumé Innocent disponible en exclusivité mondiale sur Apple TV+ bat tous les records d'audience. Apple a réussi quelque chose de spectaculaire avec sa nouvelle série : faire mieux que la saison 2 très médiatisée de House of the Dragon disponible sur Max (HBO).



En effet, au cours de la semaine dernière, Présumé Innocent était la série la plus visionnée aux États-Unis. En plus de se retrouver devant le programme inédit de Max (HBO), la série arrive à attirer davantage de personnes que The Decameron sur Netflix, The Bear sur Disney+, The Boys sur Prime Video ou encore Evil sur Paramount+.

Depuis sa sortie, Présumé Innocent est sur le même chemin que des succès originaux Apple comme Ted Lasso ou encore Silo, les audiences suivent la même tendance et on le remarque d'ailleurs dans le classement des séries les plus vues sur Apple TV+, la série Présumé Innocent ne bouge pas de la première place depuis sa sortie.



Si vous ne l'avez pas encore regardé, la série "Présumé Innocent" raconte l'histoire de Rusty Sabich, un procureur adjoint respecté dont la vie bascule de manière dramatique lorsqu'il est accusé du meurtre brutal de sa collègue et amante, Carolyn Polhemus. La série, basée sur le roman à succès de Scott Turow, plonge les spectateurs dans un thriller judiciaire intense où chaque épisode dévoile de nouvelles couches de mystère et de suspense.



Vu l'engouement autour de sa série, Apple a bien évidemment renouvelé le programme pour une deuxième saison. Selon les informations que l'on possède actuellement, la deuxième saison abordera une toute nouvelle affaire, apparemment distincte de la narrative de la première saison. Les producteurs exécutifs David E. Kelley et J.J. Abrams restent attachés au projet. Il n'est pas encore confirmé si Gyllenhaal reviendra. Sinon, ce serait plutôt une série comme True Détective ou Fargo, des programmes qui proposent des histoires et personnages sans corrélation d'une saison à l'autre.



Du côté de la rédaction, on a commencé Présumé Innocent le week-end dernier et on vous confirme que c'est une petite pépite. On est sur une série très addictive et qui incite clairement à enchainer les épisodes les uns après les autres. Le succès de Présumé Innocent est tout à fait compréhensible et s'explique par le côté narratif de la série, le casting et la qualité de production et réalisation, qui est comme à chaque fois avec Apple : exceptionnelle.