Apple TV+ commande la série à suspense "Presumed Innocent"

Il y a 6 heures

Julien Russo

Suite à l'investissement massif dans les créations originales, attendez-vous à beaucoup de nouveautés pour cette année sur Apple TV+. Toutes les semaines, nous apprenons que la firme de Cupertino commande de nouvelles séries et que celles-ci vont prochainement entrer en écriture puis en tournage. L'une des dernières révélations ne nous vient pas d'un communiqué officiel d'Apple, mais d'une indiscrétion relayée par le média Variety.

Découvrez Presumed Innocent

Sur Apple TV+ on retrouve de nombreuses thématiques dans les contenus originaux, cependant ce qu'on peut reprocher au service de streaming, c'est l’absence de séries ou films qui mettent en avant des enquêtes policières passionnantes.

Rassurons-nous, les amateurs de ce type de programmes vont être servis, Apple a réalisé une commande directe pour la série à suspense "Presumed Innocent" de David E. Kelley, Dustin Thomason et J.J. Abrams.



Dans ce futur contenu qui sera composé d'une première saison de 8 épisodes, on retrouvera l'histoire d'un terrible meurtre qui bouleverse le bureau des procureurs de Chicago.

Pourquoi ? Car, la principale personne qui est soupçonnée dans l'enquête est l'un des membres du bureau !

Les questions vont être nombreuses et les médias vont s'en donner à cœur joie avec cette affaire hors du commun.

Cette nouvelle création originale sera basée sur le livre de Scott Turow, voici un petit aperçu :

Rusty Sabich est un procureur de Chicago qui entre dans un monde de cauchemar lorsque Carolyn, une belle avocate avec qui il avait une liaison, est retrouvée violée et étranglée. Il s'agit d'un drame judiciaire à suspense suprême et fascinant sur l'ambition, la faiblesse, l'hypocrisie et la justice américaine.

Ce qui pousse aujourd'hui Apple à investir dans Presumed Innocent, c'est le succès qu'il y a eu autour du livre, il s'est vendu tout de même à plus de 9 millions d'exemplaires partout dans le monde.

Cette série Apple TV+ marquera la deuxième collaboration entre Dustin Thomason et J.J. Abrams, les deux hommes ont travaillé ensemble pendant plusieurs mois sur la série Hulu Castle Rock.



Pour Abrams, il s'agira du troisième projet avec Apple, le producteur a déjà participé sur les contenus Little Voice et Lisey's Story qui sont disponibles dans le catalogue d'Apple TV+.

En parallèle, il produit également Westworld qui rencontre un énorme succès sur HBO et travaille en ce moment sur une autre série pour HBO Max baptisée Batman : Caped Crusader.



Il est pour l'instant trop tôt pour annoncer une date de lancement pour Presumed Innocent, nous pouvons peut-être espérer avoir une bande-annonce et une synopsis vers la fin de l'année.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit de 7 jours. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés, mais aussi sur les consoles PlayStation et Xbox.