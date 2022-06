Apple TV+ commande un polar en série appelé "Criminal Record"

Apple TV+ a annoncé aujourd'hui la commande d'une série de huit épisodes pour "Criminal Record", un nouveau thriller d'une heure avec Peter Capaldi, lauréat d'un Academy Award, et Cush Jumbo, nominé aux Critics Choice Awards, dans le rôle de détectives qui se disputent une condamnation historique pour meurtre. Réalisée par Paul Rutman, nominé aux BAFTA Awards, la série est actuellement en cours de production à Londres et est produite pour Apple TV+ par Tod Productions et STV Studios.

Un thriller anglais à venir sur Apple TV+

"Criminal Record" est un thriller puissant dixit Apple, axé sur les personnages, qui se déroule au cœur du Londres contemporain.

Un appel téléphonique anonyme entraîne deux brillants détectives dans une confrontation sur une vieille affaire de meurtre - l'un est une jeune femme au début de sa carrière, l'autre un homme bien placé déterminé à protéger son héritage.

La série aborde les questions de race, d'échec institutionnel et la recherche d'un terrain d'entente dans une Grande-Bretagne polarisée.

Peter Capaldi et Cush Jumbo. © Apple

Capaldi ("Doctor Who", "The Thick of It") incarne l'inspecteur principal Daniel Hegarty, et Jumbo ("The Good Wife", "The Good Fight", "The Beast Must Die") le sergent-détective June Lenker.



Rutman (créateur de "Vera" d'après les romans d'Anne Cleeves et de "Indian Summers"), Elaine Collins ("Shetland", "Vera"), Capaldi et Jumbo sont les producteurs exécutifs. Jim Loach ("Save Me Too", "Oranges and Sunshine") réalise la série. Nous



